Abascal asegura si fuera presidente del Gobierno "daría una orden" a Interior para detener a Torra

Acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "intromisiones políticas" en la sentencia del 'procés'

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que si estuviera al frente de la Presidencia del Gobierno "daría una orden" al Ministerio del Interior para que se procediese a la detención del presidente catalán, Quim Torra.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha explicado que su formación también sacaría "de Cataluña a los líderes separatistas para que no fueran excarcelados", además de intentar "acabar con la violencia" en las calles.

En este sentido, el presidente de Vox ha destacado que "hay millones de españoles que confían" en que sea él el que pueda estar al frente de la Presidencia para ejecutar estas medidas. "Entienden que, en la respuesta al separatismo, ha habido mucha debilidad, y desean que acabe este problema", ha sostenido.

Por otro lado, Abascal se ha referido a la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés', y ha asegurado que han existido "intromisiones políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez que ponen en cuestión el estado de Derecho.

"ES MUY DIFÍCIL" QUE FELIPE VI ESTUVIERA EQUIVOCADO

"No tenemos ninguna duda, me quiero referir a la naturaleza política de la sentencia", ha aclarado, para después apuntar que "es muy difícil" pensar que el Rey Felipe VI --con su discurso el 3 de octubre de 2017--, el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza o la gente que salió a la calle a protestar estuvieran equivocados sobre el delito cometido por los líderes del independentismo.

"Cuando Sánchez llegó al poder, cambió al abogado del Estado por uno que era del propio Sánchez, y éste cambió las penas de rebelión a sedición", ha apuntado.

Preguntado por las medidas que su partido aplicaría en Cataluña si consiguiera ser determinante tras los comicios del 10 de noviembre, Abascal ha reconocido que su "medida principal" sería "plantear el debate de la ilegalización de los partidos separatistas".

Además, Vox apostaría por la recuperación de ciertas competencias, como la relativa a la televisión pública catalana o a la educación. "Una vez aplicada la ley, nos dedicaríamos a la dura tarea de la reconstrucción de afectos que han sido dañados por el separatismo", ha remachado.