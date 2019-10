Abascal apela al voto de la "gente con sentido común" ante el "peor momento de sectarismo ideológico"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Vox, Santiago Abascal, ha apelado al voto de "la gente con sentido común" ante el "peor momento de sectarismo ideológico" que se vive en España. Además, ha acusado al Gobierno del PSOE de "enfrentar a los españoles y dividir España" y ha dejado claro que "si de Vox depende, el PSOE no volverá a gobernar el país".

En un acto celebrado en la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera (Cádiz), Abascal ha hecho referencia a la "despreocupación" de Pedro Sánchez por Vox, asegurando que "lo que le preocupa es la influencia que tenemos en todos los partidos que antes no levantaban una bandera de España". "Le preocupa que somos lo contrario a lo que él representa porque el PSC lo ha puesto firme y vuelve a hablar de plurinacionalidad y le obliga a una apuesta por los golpistas", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que "en Cataluña hay un golpe de Estado permanente que empezó con Jordi Pujol y sigue con Torra, el capo de los CDR al mando de 17.000 hombres armados". Para Abascal, "la solución" pasa por "detener a Torra, esposarlo y ponerlo en prisión".

Además, ha acusado al PSOE de "caer en la trampa" y a PP y Cs de actuar "con debilidad" y por ello ha asegurado que la primera medida que tomaría el 11 de noviembre sería "detener a Torra" y tomar el control de la autonomía de Cataluña, así como "ilegalizar a los partidos separatistas".

"Al Gobierno del PSOE no le importa esa emergencia nacional porque no le importa España. Su prioridad es desenterrar un muerto y dividir España", ha dicho el presidente de Vox, que ha añadido que "a los muertos se les respeta y se les deja en paz, sea Franco o Dolores Ibárruri".

Para Abascal, "todos los españoles tienen el derecho de admirar a sus abuelos porque lucharon en lo que creían que era lo mejor para sus hijos y sus nietos" y por ello, ha asegurado que no van a "deslegitimar el abrazo que se dieron nuestros abuelos para que sus hijos y nietos vivieran en paz".

El líder de Vox ha criticado la medida que quiere llevar a cabo el PSOE de condenar la exaltación del franquismo, argumentando que "lo que quieren es que no hablemos de la historia criminal del PSOE, que no puede dar lecciones de superioridad moral porque tiene detrás una historia de crímenes".

Asimismo, ha criticado la legitimidad que se le da, por ejemplo, a Arnaldo Otegi para llevarlo a televisión frente al "boicot" que sufre Vox. "Yo no he matado a nadie, he defendido el orden constitucional y me he jugado la vida y quien hace una campaña de boicot e intolerancia se retrata", ha manifestado Abascal, que ha recordado que su aparición en el programa El Hormiguero tuvo cuatro millones de espectadores "que no aceptan la dictadura progre".

Abascal ha ironizado sobre el votante de Vox, un partido que "no viene a llevarse los votos de la derecha, centro, izquierda o esas cosas raras de las que hablan los analistas, porque la mayor parte de los votantes tienen sentido común".

Finalmente, ha criticado el "complot judeomasónico inventado por el PP sobre que los equipos de Vox y el PSOE se han reunido, cuando ha sido el PP el que ha dicho que después de las elecciones desbloqueará la situación, arrodillándose ante el PSOE, y Vox lo que dice es que si de él depende el PSOE no volverá a gobernar España".