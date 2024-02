Abascal advierte al PP de que Vox no va a cargar con las culpas si pierden la mayoría absoluta en Galicia

Endurece el tono contra los 'populares' y les reprocha "insultos y chantaje" en la campaña del 18F siendo socios

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este viernes al PP de que su partido "no va a asumir ninguna culpa" si los 'populares' perdieran la mayoría absoluta en Galicia en las elecciones autonómicas de este domingo. "Se pueden ir a tomar por saco", ha subrayado.

Vox afea repetidamente al PP que sugiriera que los de Abascal renunciaran a concurrir a estos comicios, alegando que la división del voto en el bloque de la derecha haría perder representación a los 'populares' sin que esos votos significaran la entrada de Vox en el Parlamento gallego.

La propuesta llegó además en un momento en el que las relaciones entre Bambú y Génova están tensionadas, por la negativa del PP a armar una oposición conjunta a la amnistía a los implicados en el 'procés' y al Gobierno de Pedro Sánchez, como pide Vox. Los de Santiago Abascal reprochan a los 'populares' hacer una oposición "falsaria y a media jornada" al Ejecutivo y al PSOE, con quienes, a su juicio, tienen puntos en común y alcanzan acuerdos.

Este viernes, Abascal, que ha arropado a los candidatos de Vox a las gallegas --Álvaro Diaz-Mella (candidato a la Xunta y cabeza de lista por Pontevedra), Manuel Fuentes Lamas (A Coruña), María Jesús Fernández (Ourense) y Sonia Teijeiro (Lugo)-- en el acto del cierre de campaña ha endurecido su tono contra los 'populares', a los que ha recriminado su actitud durante las semanas de campaña.

El líder de Vox ha enumerado "amenazas, chantaje e insulto" por sugerirles que no se presentaran a los comicios, resaltando además que esta propuesta partió de un partido con el que mantienen alianzas en cinco gobiernos autonómicos. "De los que son nuestros socios", ha subrayado, antes de lamentar que se trata de "una ofensa imperdonable".

Abascal, acompañado por el secretario general, Ignacio Garriga, la portavoz parlamentaria, Pepa Rodríguez de Millán, y otros dirigentes de Vox, ha instado al PP a hacer "una reflexión muy seria sobre el modo que ha faltado el respeto a los votantes de Vox y a sí mismo", lamentando los "ataques brutales" de los 'populares' y sus "medios cómplices".

INTENTO SUCIO

En este contexto, ha pasado a referirse a la idea de que una eventual pérdida de la mayoría absoluta 'popular' sería por culpa de los votos perdidos de Vox. "Yo no he visto un intento más sucio de amedrentar a un líder político nunca", ha indicado.

Abascal ha deslizado que "si el PP pierde la Xunta será porque han gobernado mal" y "no han convencido a los gallegos", no por "culpa del líder de otro partido político", en referencia a sí mismo. "No me ha asustado ETA, no me van a asustar los titulares ni los periódicos subvencionados", ha añadido.

Asimismo, ha llamado "lerdos" a los 'populares' por, a su juicio, repetir la estrategia seguida el 23J. Vox denuncia que el PP se pasó la campaña atacándoles a ellos, sus socios naturales, y pidiendo pactos a Pedro Sánchez. "En vez de dedicarse a hacer oposición al PSOE, están pensando en cómo hacer oposición a Vox", ha resaltado.

Por lo tanto, ha advertido a Génova que "ya está pensando a quién echar la culpa en los titulares del lunes": "se pueden ir a tomar por saco, porque no vamos a asumir ninguna culpa de lo que no la tenemos".