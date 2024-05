Abascal acusa a Torres de "mentir" por decir que Vox quiere "campos de concentración" de inmigrantes en Canarias

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de "mentir como un bellaco" por decir que su formación quiere "campos de concentración" de inmigrantes en las islas Canarias.

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de partido en Las Palmas de Gran Canaria.

"La solución [a la inmigración] no es repartirlos por toda España o por toda Europa, que es lo que plantea Torres, que miente como un bellaco y que ha dicho que Vox lo que quiere es que haya grandes campos de concentración de inmigrantes en Canarias", dijo.

Abascal hizo especial hincapié en que lo que Vox pretende es que no lleguen los inmigrantes ilegales, terminar con el "efecto llamada" y que no digan que se regulariza "de golpe" a 500.000 personas que han entrado ilegalmente.

"Sabemos lo que eso significa --continuó--, que las mafias del tráfico de personas hacen propaganda y dicen que en España todo vale, que en España todo es jauja, que aquí puede entrar quien quiera, como quiera y que finalmente se les legaliza".

Al respecto, el líder de Vox ha apuntado que luego "pasa lo que acaba pasando" con un joven asesinado este mismo viernes en Gran Canaria durante una reyerta entre varones de origen magrebí o con lo ocurrido en Alemania "con un yihadista intentando asesinar a un político y que ha acabado hiriendo a siete personas".

"Y no se le ha disparado --concluyó-- hasta que no ha herido a siete personas porque la Policía está igual de indefensa que los ciudadanos, no se atreve a actuar, ese es el problema de Europa".