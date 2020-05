Abascal acusa a Pablo Iglesias de tener un "discurso guerracivilista" y de "odio" desde la tribuna del Congreso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de tener un discurso "guerracivilista" desde la tribuna del Congreso y ha animado a los jóvenes de su formación a "no caer en las provocaciones" y responder con una actitud "cívica".

En el encuentro telemático 'Cañas por España' con los jóvenes de Vox, Abascal ha señalado que Podemos "se está convirtiendo en un peligro para la democracia" y ha señalado que Iglesias hace "apelaciones directas a la guerra civil desde la tribuna del Congreso".

Abascal se ha referido así a las palabras del vicepresidente segundo en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, en las afirmaba que "a Vox le gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreven, porque para eso, además de desearlo y pedirlo, hay que atreverse".

En este sentido, el líder de la formación ha afeado las "acusaciones virulentas" del secretario general de Podemos y ha animado a los jóvenes a "no caer en las provocaciones y mantener la esperanza" frente al "discurso de odio y guerracivilista" que, a su juicio, se padece en el Congreso. "Tiene que ser respondido con la virtud cívica de los españoles, con un discurso de concordia y unidad", ha destacado.

Por último, ha insistido en que "no hay una mayoría alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha descartado presentar una moción de censura "como gesto político, aunque no se gane". Así, ha recordado que es el PP el que debe ejecutarla y ha avisado que si los de Pablo Casado "no ejercen esa responsabilidad" como líderes de la oposición, será Vox el partido que la lleve a cabo.