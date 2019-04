Abascal acusa al Gobierno Vasco de dejar a Vox "a merced de los rabiosos" y no "garantizar las libertades"

Tiende la mano a los votantes del PSOE, "un partido sin escrúpulos", y advierte al PP de que Vox "igual está ya por delante"

El candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno Vasco de haber dejado a los simpatizantes de la formación "a merced de los rabiosos" para que "no levantemos nuestra bandera" y al PNV de "no haber utilizado los medios públicos con los que tiene el deber de garantizar las libertades".

Abascal ha tomado parte este sábado en un mitin celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao junto a la cabeza de lista por Vizcaya, Nerea Alzola, y que se ha visto retrasado por los incidentes producidos en los aledaños por varios cientos de radicales que han obligado a interrumpir el tráfico rodado a la zona y retrasar así la llegada de Abascal.

El líder de la formación verde, que ha sido recibido entre gritos de "presidente, presidente" por más de 600 personas que han abarrotado una de las salas principales del Palacio Euskalduna entre continuos gritos de "viva España", ha defendido que España "está mucho más viva de lo que piensan sus enemigos".

"Vox es una alternativa patriótica", ha subrayado Abascal en un discurso continuamente interrumpido por aplausos y en el que se ha criticado a "aquellos 'progres' que se ríen de las banderas".

Tras hacer referencia a "la violencia" acaecida en el exterior del recinto bilbaíno, así como horas antes en San Sebastián, Abascal ha pedido a los asistentes "prudencia" y ha acusado al Gobierno Vasco de haber "tolerado y permitido" la situación. "No quieren que llenemos los actos... muchos no se han podido acercar hasta aquí", ha avisado, para añadir que el PNV, "una vez más, no utilizando hoy los medios públicos con los que tiene el deber de garantizar las libertades, ha vuelto a ser cómplice de los de siempre".

"LAS NUECES DEL TERRORISMO"

Asimismo, ha acusado a los jeltzales de haber recogido en el pasado "las nueces del terrorismo" de ETA y de tener "el virus de la traición desde que fue fundado". Por ello, ha anunciado que si gobierna obligarán a que se publiquen las actas de negociación con ETA y cambiarán "las cosas con valentía" frente al miedo que "aún existe y que está generado por los cachorros de Otegi".

"Los de ahí afuera nos tiran adoquines y si pudieran os pisarían la cabeza. Con esos no hay nada que negociar", ha indicado, para insistir en que "el Gobierno Vasco ha querido dejarnos a merced de los rabiosos".

Según ha resaltado, el próximo 28 de abril se trata de "meter papeletas rojigualdas en las urnas" por que lo que está en juego es la "unidad de España y la libertad".

Tras señalar que su formación defiende "el sentido común", ha advertido de que a ningún español se le va a "arrebatar" Cataluña o Euskadi. Asimismo, ha considerado que no son necesarios los parlamentos regionales mientras que quien afirma que en España "cabe todo el mundo" son "los 'progres' millonarios que viven en mansiones". "Pedir que la inmigración sea controlada no es xenofobia ni racismo", ha argumentado.

En este contexto, ha acusado de nuevo al PNV de ser "un partido racista y antiespañol" al afirmar que "aquí cabían todos menos los españoles". "Vamos a defenderos del PNV", ha añadido.

También ha denunciado los impuestos "abusivos confiscatorios", el comportamiento de los sindicatos que "atemorizan a los trabajadores y los empresarios", y ha considerado "de sentido común" que los ciudadanos puedan defender sus casas "de los 'okupas' sin largos procesos judiciales y defenderse a sí mismos si son asaltados". Con respecto a la ley de violencia de género ha considerado que "ha acabado con la presunción de inocencia y la igualdad entre hombres y mujeres".

ENCUESTAS Y VOTO ÚTIL

Abascal, que se ha mostrado crítico con los medios de comunicación y las encuestas, ha subrayado que ahora "somos muchos más" que cuando se celebraron las elecciones de Andalucía. "Las encuestas dicen una cosa y los auditorios otra. Algo muy grande va a pasar... que cada uno vote lo que le parezca, pero que tengan cuidado con la cantinela del voto útil porque igual estamos ya por delante de ellos y son ellos los que se tienen que retirar", ha añadido en referencia al PP.

Por último, ha "tendido la mano" a los votantes del PSOE, un partido "sin escrúpulos" liderado por un "personaje sin escrúpulos", para que "se liberen de sus dirigentes" y ha subrayado que Vox "nunca pactará con los enemigos de España ni con quien pacta con ellos". "Si necesitamos los votos del PNV llamaremos a elecciones", ha concluido.

"APÉNDICES DE MATONES"

Por su parte, el responsable de Vox en Bizkaia, Valeriano Arrieta, ha indicado que la "España viva está hoy más presente que nunca" en Bilbao porque no tienen "miedo ni a nada ni a nadie". "No tenemos miedo a esos aprendices de matones que están fuera y que han intentado coartar nuestra libertad y tampoco a sus ideólogos que corrompen sus mentes inyectando odio desde las herrikos, desde los batzokis, desde los telediarios, y desde las ikastolas".

Arrieta ha indicado que les mueve el "amor infinito a España y la esperanza" de que Vox sea capaz de revertir "la situación de ruina ética, social y económica en la que nos han metido los partidos de siempre" y para ello, ha señalado que, desde la tierra vasca, van a "aupar a la Moncloa a un gran vasco".

ALZOLA

Por su parte, la cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, Nerea Alzola, ha destacado que Abascal ha logrado "llenar" la sala del Euskalduna en la que estaba programado el mitin y eso, pese a que "mucha gente se ha quedado al otro lado de una manifestación violenta".

"Siempre algunos intentan boicotear a las personas sanas, patriotas; no nos importa Santi, vamos a seguir viniendo una y mil veces y vamos a multiplicarnos aritméticamente. Esta reconquista es muy grande en Bilbao, en Bizkaia, vamos a llenar las urnas de votos", ha afirmado.

Alzola ha trasladado a Abascal que se suman a la "reconquista de las esencias, de la libertad, del patriotismo, de la libertad" porque "no creemos en los mentirositos, en esa derechita cobarde que mercadea en nuestra tierra vasca con nuestros derechos".

Asimismo, ha indicado que van a coger el "testigos de los caídos por España, de los asesinados, secuestrados y extorsionados" y se suman a la "reconquista para luchar de verdad por los exiliados, por los marginados, por los ciudadanos de segunda en esta tierra". "Nos tratan como daños colatelares, no lo somos, somos los más resistentes y los más fuertes porque somos fruto de la resistencia a la vileza de los nacionalistas (....) resistiéndonos a los que se sienten con los que nos matan", ha añadido

En su discurso, Alzola ha recordado a los policías, guardias civiles y a los ertzainas que "nunca van a mandar" y ha denunciado que "son pisoteados" y encima se hacen "leyecitas de abusos, de inventos que dicen que los etarras son víctimas", en referencia a la Ley vasca de abusos policiales.

Alzola ha afirmado que siguen a Abascal para que "elimine la política del trapo en la boca" y para que "sanes esta tierra vasca" y "barras los chiringuitos y los colocodromos del Gobierno vasco, los entramados como por ejemplo, el de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como 'menas'.

"Un entramado clientelar que no educa, no controla a estos chavales no les disciplinan en el mérito, pero eso sí tienen vivienda, comida, ropa, cocinero, internet y psicólogo, nos cuestan 4.000 euros al mes cada uno de ellos y en Vizcaya hay 900 y además campan a sus anchas delinquiendo", ha indicado Alzola que ha denunciado también la presencia de "tanto vividor en la administración vasca".