Abascal acusa al Gobierno de "empeorar" la crisis migratoria y apela al uso de la Armada para vigilar la costa africana

El presidente de Vox dice que "hay que tratar de que no lleguen" migrantes y promover que "nunca" van a ser regularizados

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al Gobierno central de "empeorar" la crisis migratoria en Canarias y no tener "voluntad de arreglar" la llegada de "inmigrantes ilegales" a las islas, por lo que ha vuelto a defender que la Armada debe navegar más cerca de la costa de Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal para "vigilar" la salida de pateras y cayucos.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con empresarios en Tenerife ha comentado que si la Armada está próxima al continente, si intercepta una embarcación, la llevará al puerto más cercano africano, cuyos países se verán "dispuestos a aceptarlos" o a "decirle a la comunidad internacional" que los rechaza. "Que todo el mundo lo sepa", ha indicado.

En el caso de que esa embarcación llegara a puesto español, ha apuntado que los migrantes deberían ser internados en un CIE hasta que se acometa su deportación.

Además, ha indicado que "es un escándalo" que los países de origen de los migrantes no los acepten y espera que España "no esté dispuesta a mantenerlos de por vida" por lo que ha insistido en promover el mensaje de que "nunca van a obtener la regularización".

Abascal ha apuntado que hay que "tratar de que no lleguen", reconociendo que "no hay soluciones mágicas" para acabar con la inmigración ilegal, pues unos partidos "promueven efecto llamada" y otros "se encogen de hombros y dicen que no hay nada que hacer".

Cuestionado por el rechazo de su propuesta por parte del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Teodoro López Calderón, ha apuntado que aunque respeta su opinión "la Armada no es un general, es algo más amplio", y reflexiona sobre el hecho de que cuando un militar dice que hay que defender el orden constitucional y la unidad nacional y hace rerencia a Cataluña "es llamado al orden y es depurado", y cuando se refiere a una propuesta de Vox, "no pasa nada".

Así, ha dicho que le "gustaría saber" como llaman los generales al hecho de que el cuartel de Loyola "se quiera desmontar y sacar de Guipúzcoa después de 7 atentados" de ETA. "¿Qué nombre técnico tiene?", se ha preguntado.

Asimismo, ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues debía "hablar ella" y no "hacer entrar en el debate político a un militar".

Según Abascal, que ha estado arropado por más de un centenar de simpatizantes --un grupo de antifascistas también ha lanzado consignas en su contra--, el Gobierno "tiene que actuar con toda la contundencia", lo mismo que el y el resto de partidos del Congreso, incluido el PP, que han impulsado un "efecto llamada" comn la aprobación del ingreso mínimo vital o la acogida del 'Aquarius'.

En esa línea, ha apuntado que "si es necesario", incluso, "haciendo publicidad en África" subrayando que "quien entre" en España de manera ilegal, "en ocasiones violentamente, no va a ser nunca regularizado".

"Ese es el único mensaje para detener de una vez por todas el drama de la inmigración ilegal en que todos son víctimas menos los políticos que viven en sus mansiones con seguridad y no viven los problemas del pueblo español", ha apuntado.

AFRICANOS NO, VENEZOLANOS SÍ

Abascal ha criticado también que se lance el mensaje de que para "solucionar" las pensiones y la natalidad en España haya que "importar" dos millones de inmigrantes "en lugar de ayudar a las familias españolas a que tengan más hijos".

Ha señalado también que su partido da "la bienvenida" a la inmigración legal y en función de la economía nacional, pero "no parece" que "haga falta más" con la crisis actual de España, al tiempo que ha resaltado también la "capacidad de adaptación" de las poblaciones inmigrantes.

En esa línea, ha apuntado que en Canarias "se entiende muy bien" porque "no es lo mismo" que los inmigrantes vengan del continente africano, con distinto idioma y cultura, "contrapuesta muchas veces" a la española, que los "hermanos hispanoamericanos de Venezuela que están huyendo de la tiranía de Maduro".