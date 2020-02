Abascal se abre a pactar con Feijóo tras las elecciones autonómicas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este martes dispuesto a llegar a un pacto postelectoral con el líder del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, siempre que se garantice la libertad lingüística y se acabe o "atenúe" la legislación "progre".

Abascal se ha abierto al acuerdo con Feijóo en una entrevista en esRadio, en la que ha considerado prácticamente imposible acuerdos con el PP en el País Vasco, porque "últimamente ha dejado de ser un partido nacional".

El líder de Vox ha recriminado al PP que haya caído en un discurso "muy plegado a los nacionalistas" en Galicia y el País Vasco y ha incidido en que la responsabilidad de su formación en "tener un mensaje en toda España".

No obstante, ha precisado que la relación con el PP "no es irreversible" y depende de lo que defienda y ha asegurado su disposición a pactar con Feijóo tras el 5 abril, aunque el candidato a la Xunta haya dicho que no pactará con Vox.

Como condición, Vox pediría que "se respeten determinadas cosas", como la libertad lingüística o que "la legislación progre que quiere aplicar Feijóo sea eliminada o atenuada".

"No estamos poniendo líneas rojas en nuestras negociaciones en ningún sitio, estamos diciendo cuáles son las cosas que nos importan, pero a la hora de la verdad no hemos puesto líneas rojas", ha recalcado.

Según ha incidido, Vox es un partido "claro" y "contundente", pero "consciente de su representación".

Abascal ha manifestado su afecto por el nuevo candidato del PP a lehendakari, Carlos Iturgaiz, del que ha dicho que "solo tiene un problema: Que está en el PP".

Ha recalcado que los deseos de integración PP-Cs-Vox "no responden a la realidad" y que se busca más el apoyo de los votantes de su partido para crear una "marca suavecita" que hacer una oferta formal de alianza.

No obstante, ha dicho que podrían hablar si es sobre la ilegalización de los partidos separatistas, la recuperación de competencias y de contener la inmigración ilegal.

Se ha mostrado dispuesto así a dejar apartada en estas condiciones la eliminación del Estado de las Autonomías, que es "el programa de máximos de Vox".

Y aunque Iturgaiz ya ha hablado de la posibilidad de ilegalizar Bildu, cree que lo importante es saber "si el PP está en esa posición", porque cuando estuvo en el Gobierno "miró para otro lado" y "no movió un solo dedo" en ese sentido.

"Que lo empiecen a decir está bien, pero muestro mi escepticismo", ha dicho Abascal, para quien además habría que "ir más allá" y hablar de la ilegalización de "todas" las fuerzas separatistas.