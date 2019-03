Ábalos:Casado crea confusión sobre 8M pues sus ideas son bastante incorrectas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el líder del PP, Pablo Casado, lo que trata es de ofrecer ideas "confusas" sobre las movilizaciones feministas del 8 de marzo (8M), que "no son realmente lo que piensa porque sabe que son bastante incorrectas".

Ábalos ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Gandia, tras supervisar las obras del nuevo acceso al puerto de esta ciudad, al ser preguntado por las afirmaciones de Casado de que esta semana el 8M se va a utilizar por parte de algunas formaciones políticas que van a "intentar enfrentar a hombres y mujeres".

El también secretario de Organización del PSOE le ha reprochado al dirigente popular que trate de "lanzar mensajes confusos" ya que "cada vez que intenta predicar nos crea una gran confusión en este país".

El ministro Ábalos ha asegurado que si Casado "hablara claro nos encontraríamos con un conservador muy poco proporcional a la edad que tiene", en relación con sus afirmaciones de que el PP está en contra de esta "colectivización" porque cada mujer "es única y diferente".

"También he oído un concepto nuevo de feminismo liberal", ha reprochado Ábalos al comentar el decálogo propuesto por Ciudadanos sobre este materia, y ha comentado que estas afirmaciones le recuerdan "mucho a la democracia orgánica".

"El problema es que cuando le ponemos feminismo liberal lo que estamos diciendo es que no hay feminismo" y "no lo quieren entender, no lo quieren asumir", ha resaltado.