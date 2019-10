Ábalos: Si Torra tiene un propósito serio, que asuma ley y condene violencia

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este lunes que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene un "propósito serio" de normalizar la situación en Cataluña, debe "asumir claramente" que respeta la ley y condenar la violencia.

Durante un paseo por el centro de Torremolinos junto a cargos del PSOE de Málaga, Ábalos ha manifestado a los periodistas que le parece "un poco raro" que Torra quiera hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin haber generado "un marco de acuerdo, de consenso" porque "hay un problema dentro de Cataluña, no es con el Estado".

Tras preguntarse si se trata de "una treta" para "salvar su irresponsabilidad" o existe un "propósito de verdad" de normalizar la situación, el dirigente socialista ha dicho que "si es un propósito serio, lo primero que tiene que hacer es convocar a los catalanes, a las formaciones políticas".

Después, ha añadido, debe "asumir claramente que respeta la ley, que condena la violencia", y que respalda a los que están "en primera línea en la calle" intentando combatirla, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los que también figuran los Mossos d'Esquadra.

En el mismo sentido, ha dicho que para que Torra y Sánchez se sienten a hablar hay que "tener un propósito de normalizar", y para ello hay que "asumir el marco legal".

Torra "es el presidente de la Generalitat de toda Cataluña, no de una parte, no de su partido", sino de todos los catalanes, ha recalcado.

En cuanto a la posibilidad de que la Generalitat pueda aplicar el tercer grado a los condenados por el Tribunal Supremo por el "procés", ha asegurado que "realmente no le corresponde", pues aunque la administración penitenciaria está transferida a la Generalitat, la aplicación del régimen penitenciario está supeditada al juez.

Ante la petición del líder del PP, Pablo Casado, de que si esto ocurre el Gobierno se plantee trasladar esos presos a otra cárcel que esté bajo competencia estatal, Ábalos ha manifestado: "No es momento de ocurrencias".

El ministro ha señalado que "cuando se van ocurriendo cosas es porque no se tiene una visión clara del fenómeno", y las ideas "no son más que ocurrencias pero, en definitiva, no vienen a solventar el problema coyuntural" en Cataluña.

Ábalos ha dicho que no conviene mezclar el problema coyuntural con el "de fondo" y ha sostenido que actualmente Cataluña vive "expresiones de reacción de una sentencia".

Por ello, ha abogado por superar estas "situaciones de violencia reactivas" que constituyen un "problema de orden público" y después trabajar por la "normalización" en Cataluña.

Cuestionado sobre las críticas de los sindicatos policiales, ha incidido en que "ha cambiado mucho" la actuación de la Policía respecto a 2017, y ha calificado de "ejemplar" la coordinación existente.

Ha restado importancia a los pillajes, al señalar que en situaciones de violencia "lo aprovecha cualquier otro para delinquir".