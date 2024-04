Ábalos tilda la comisión de las mascarillas del Senado de "paripé" y recuerda la investigación judicial en curso

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha tachado este lunes la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo', que involucra a su exasesor Koldo García, de "paripé" y "montaje" que "desacredita" a la Cámara Alta, al tiempo que ha recordado que hay una investigación judicial en curso.

En una valoración hecha en el programa 'Todo es mentira', recogida por Europa Press, Ábalos, que ha confirmado que ha visto la comparecencia de su exasesor, ha afirmado que la sesión de esta jornada le ha servido para constatar su intuición de que la comisión "desprestigia" al Senado y carece de utilidad porque la Justicia ya ha comenzado una investigación.

El diputado ha recordado que sus señorías sabían que García podía acogerse a su derecho a no declarar y que, si aún así han decidido llamarlo, es porque querían este "paripé y circo mediático". "Lo que no tiene sentido es que se cree una comisión de investigación cuando hay una investigación judicial, porque se está obstaculizando la propia actuación judicial, que debe llevarse a cabo sin presiones de ningún tipo", ha ahondado.

De forma paralela, ha lamentado que se acuse a su exasesor de supuestos delitos de corrupción en procesos de compra de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia de la COVID-19, "libremente y precipitadamente". E incluso que durante la sesión de la comisión le hayan llamado "miserable". "Se antepone una estrategia deshumanizadora", ha señalado.

En esta línea, ha arremetido contra el PP, aunque sin nombrarlo directamente. "Me llama la atención que un partido de Estado, tan de Estado, se vuelva tan antisistema", ha agregado.

Ábalos ha querido recalcar que la compra de material sanitario por parte de su departamentó se encargó al equipo técnico del ministerio, que era en el que "menos confianza personal" tenía el exministro. "Yo no nombré a ningún cargo, a partir del subsecretario yo no nombré a nadie", ha dicho. También ha roto una lanza a favor de Koldo García, afirmando que los autos del 'caso Koldo' no le sitúan a él como el "cabecilla" de la trama.