Ábalos, sobre la Comunidad de Madrid: "Es lo más parecido a una dictadura"

El ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy, durante un mitin en Navalcarnero, que la "libertad" que defiende la presidenta es para ir a los bares y esa ya la había con Franco y considera que en la región hay un régimen, lo más parecido a una dictadura. Además, ve "nacionalista" la propuesta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de vivir a la madrileña, y ha ironizado asegurando que no sabe si lo de no encontrarse a los exnovios depende de la cantidad de habitantes o de la "cantidad de ex" novios.

Ábalos ha intervenido después de los alcaldes de Navalcarnero y Cenicientos y de la candidata de la lista del PSOE a la Comunidad, Mónica Carazo, y ha precedido a la intervención de Ángel Gabilondo.

El ministro se ha empleado a fondo contra la presidenta regional, tanto por sus afirmaciones de "vivir a la madrileña" como por la campaña del PP basada en la palabra "libertad". Ha llegado incluso a afirmar que Madrid vive en un "régimen" porque después de 26 años gobernando hay gente de 40 años que solo recuerda al PP en el Ejecutivo regional.

DICE QUE MADRID ES LO MÁS PARECIDO A UNA DICTADURA

Según él, en la Comunidad de Madrid hay una crisis reputacional que dura 26 años y Ayuso ha convocado elecciones por su incapacidad para hablar, dialogar y pactar con el otro. Por eso se ha preguntado "dónde está la apuesta democrática" y de libertad que dice la presidenta si, ha añadido, "esto es lo más parecido a una dictadura".

El ministro considera que la presidenta de Madrid ha convocado a todos los madrileños a que le "arreglen el pisito" para gobernar sola porque tiene ahí unos "trastos", en referencia a Ciudadanos.

También ha tratado de desmontar el lema de la campaña del PP, la palabra "libertad", asegurando que "duele" escucharlo de boca de quienes "impidieron la libertad efectiva".

En este sentido, ha asegurado que los que han agarrado esa bandera son algunos defensores del contagio y tratan de criminal a los que están luchando por la humanidad. Así, rechaza que hablen de libertad quienes dicen: "para qué tenemos que sufrir el 99 por ciento para que se salve el 1 por ciento".

El líder socialista advierte de que él conoce cuál es esa clase de libertad, la de los que "tienen todo el poder y no quieren ningún límite para ejercerlo, la libertad para humillar, ofender, concentrar el poder, explotar, para faltar, reservarse el privilegio".

Y ha proseguido asegurando que si la libertad consisten en poder ir al bar que te da la gana, comprar donde te da la gana o llegar a la hora que te da la gana, se podría afirmar que "con el franquismo había mucha libertad". "Todo eso era posible con la dictadura", ha espetado para puntualizar que "eso no es libertad".

Según Ábalos, la derecha no ha luchado nunca por la libertad y ha afirmado que ahora le dan igual, navajas o ladrillos, por que le van a intimidar.

En cuanto a la afirmación de Ayuso de que hay una manera de vivir "a la madrileña" ha asegurado que escuchar esto le "aterra" porque quiere sentirse parte de la capital. Pero asegura que si se va a encontrar un movimiento "nacionalista" o "pseudanacionalista porque aquí todo es impostado", no se va a sentir muy integrado en la capital de su Estado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Esto de vivir a la madrileña debe ser un guiso con las aportaciones de los pueblos, sino, este privilegio no se puede tener. O se es capital o no se es. Se integra o se expulsa, pero hay que integrar, acoger, hacer una apuesta cosmopolita, diversa", ha afirmado, asegurando que ese es el papel de una capital en la que todos se quieren ver reflejados.

Dicho esto, Ábalos ha criticado la afirmación que realizó Díaz Ayuso poniendo como ejemplo de que vivir "a la madrileña" es también no encontarte con tus ex novios.

El ministro ha ironizado asegurando que en Navalcarnero, donde estaba dando el mitin, lo tienen "un poco más complicado": "luego no vivís a la madrileña y lo que es peor, tenéis un déficit de libertad".

Y ha añadido que es un "déficit de libertad que ocurre en toda España, seguramente salvo Madrid o Barcelona" y tampoco está seguro de si en su ciudad, Valencia, tienen "libertad" porque no sabe "a partir de qué número de personas se es libre o no". "Esto de no encontrarse al ex... no se si tiene que ver con la cantidad de habitantes o la cantidad de ex", ha afirmado entre risas y aplausos de los asistentes al mitin en el Teatro Municipal Centro.

GROUCHO MARX SE QUEDARÍA ENANO AL LADO DE LA PRODUCCIÓN DE AYUS

Y ante el éxito de su afirmación ha añadido que "al final, la probabilidades tienen que ver con una cantidad u otra". No obstante, ha admitido que por estas palabras le van a criticar: "tendré dos o tres días de insultos de gente pacífica que apuesta por la convivencia".

El número tres del PSOE también ha tratado de desacreditar a la presidenta madrileña asegurando que todo lo que escucha de ella, cuando no están sus asesores, es un "despropósito".

Ha puesto como ejemplo la afirmación de que espera muchos votos de la izquierda y que ve a familias enteras votando, niños, jóvenes y mascotas. Una afirmación que ha tratado de ridiculizar al igual que la de Santiago Abascal pidiendo a quienes han votado ya por correo que vayan a las urnas.

Según Ábalos Ayuso dice tantas "insensateces diarias" y tiene tantas "ocurrencias alocadas" que Groucho Marx se quedaría "absolutamente enano" comparado con su capacidad productiva porque "todos los días dice alguna barbaridad".

En su opinión, el aparato de propaganda que tiene la derecha "asfixia tanto" que se pregunta "qué intereses tan fuertes tiene que haber para conseguir tanto apoyo": "Qué es lo que se juegan, cuánto se juegan".

LA DERECHA, LOS ÚNICOS CON EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA JEC

También ha respondido a las acusaciones de la derecha de que el PSOE utiliza el poder de la administración para hacer campaña y ha recordado que la Junta Electoral ha resuelto los "abusos de la comunidad de Madrid utilizando la institución para hacer campaña".

En este sentido, ha afirmado que "son los únicos que han tenido esa apertura de expediente sancionador". Así que, ha instado a que la derecha "no venga con milongas".

Según Ábalos, la candidata del PP ha nacido y vivido en una "burbuja" y piensa que su burbuja es "el mundo entero", llegando a pensar que todos viven como ella. Y ha afirmado que como no tiene reconocimiento de los demás, cabe esperar esa forma "tan grosera y faltona" de descalificar al otro y de sentirse por encima y "en el lado bueno".

DA POR HECHO QUE AYUSO VA A SEGUIR GOBERNANDO CON LOS MISMOS

José Luis Ábalos ha profundizado en sus críticas por la convocatoria electoral, asegurando que no tenía sentido convocar para quitarse de encima a Ciudadanos, una organización que "se iba a liquidar sola".

"¿Qué hacemos aquí?, se ha preguntado, para posteriormente afirmar que la que se presenta para presidenta ya lo era y "con los que gobernaba va a seguir gobernando" porque considera que, independientemente de quién dirija las consejerías de la Comunidad, "la impronta la marca la ultraderecha" con la que el PP mantiene una relación "de amor impúdica".

En su opinión, el PP en Madrid no tiene el pudor que en otras partes de España y para evitar el estigma que temen en otros países de Europa, ha decidido ir "de modo descarado": "No me acuse más de franquista, sí lo soy y qué", ha espetado el ministro.

Para Ábalos, en la Comunidad de Madrid no hay ni gestión, ni elementos que faciliten la convivencia, sino que hay una amenaza importante a la democracia. Por ello, ha asegurado que al PSOE le toca defender la democracia, la convivencia, el sentido común y la moderación. "Tantas cosas que este país necesita que esta harto de la crispación", ha remachado.