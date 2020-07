Ábalos reprocha al PP que "tampoco esté" en la reconstrucción y le pide "un mínimo de sentido de Estado"

Dice que la actuación del PP en la pandemia "quedará para la historia" y que Casado solo busca el "cuanto peor, mejor" para su propio liderazgo

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido la gestión del Gobierno durante la pandemia y ha criticado a los partidos de la oposición que, en lugar de ayudar "en el combate" contra la Covid-19, "aprovecharon la oportunidad, única para ellos, de derribar a un gobierno constitucional y legítimo".

"Mientras unos nos dedicamos a que la población saliera cuanto antes de esta situación y saliera bien, ellos se dedicaron al cuanto peor, mejor. Y ahora que toca reconstruir este país, la derecha tampoco está", ha denunciado.

Ábalos ha participado esta tarde en un acto electoral en Barakaldo (Vizcaya), donde ha prestado su apoyo a la candidata del PSE-EE a lehendakari, Idoia Mendia, y en el que ha empleado gran parte de su intervención en reprochar la actuación del PP ante al pandemia del coronavirus.

En su alocución, ha preguntado al PP "¿qué necesita que ocurra para que tenga un mínimo de sentido de Estado y piense en todos, y piense en este país?". Tras señalar que "nada" de lo anterior es comparable a la situación que se ha padecido con la pandemia del coronavirus y a la que hay que enfrentar a futuro, ha insistido en interpelar a los populares "¿qué hace falta para que tengan ese sentido de Estado".

En este sentido, ha aludido a las criticas vertidas por los populares contra la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para señalar que "hemos visto muchas cosas como para que ahora: 'pelillos a la mar'".

"Como ya lo sanitario mejor no tocarlo, no vaya a ser que nos pongan la lupa en lo que hemos hecho, pues ahora vamos a hablar de la economía, y para eso, nuevamente lo mismo, que vaya mal a ver si así me van bien a mi. Que le vaya a todo el mundo mal para que a mí me vaya bien. Cuando digo a mi, digo al señor Casado, porque lo único que está buscando es tener liderazgo", ha criticado.

José Luis Ábalos ha lamentado que cuando el Gobierno socialista estaba enfrentando la crisis del covid-19 "vienen otros a llamarte asesino a la puerta de tu casa". "Ésa es la diferencia. Los que estamos en el combate y los que no solo no estaban en el combate que tocaba, sino que aprovecharon la oportunidad, única para ellos, para derribar un gobierno constitucional y legítimo", ha advertido.

Por ello, ha manifestado que "es momento de que esta derecha lleve un poquito más dentro, en el corazón, el sentido de patria". "Yo no sé a quién representan ya. Creía que representaban a algunos lobbys de poder económico, pero veo que no, porque la economía de este país lo que necesita es inyección de capital, de inversiones, de oportunidades", ha indicado.

Tras preguntar "¿para quién trabajan? ¿a quiénes representan?", ha respondido a su vez que "no tiene ningún vínculo de representación sinceramente, ninguno". "No representan a nada", ha aseverado.

El dirigente socialista ha resaltado que el Ejecutivo español ha tenido que enfrentarse a la crisis de la pandemia "solos, aunque con algunos apoyos, muy de agradecer", pero "básicamente" con su liderazgo. "Ahora, lamentablemente en un momento en que tendríamos que estar todos juntos para sacar este país adelante, nos toca no solo liderarlo, sino gestionarlo solos", ha añadido.

"¿De verdad que quieren que salgamos adelante solo con nuestro esfuerzo?", ha preguntado, para advertir de que "la historia va a quedar así". "En pocos países ha habido una oposición como ésta, que ha aprovechado esta coyuntura para intentar derribar un gobierno como prioridad. Ésta ha sido su prioridad y siempre a remolque del discurso de la extrema derecha", ha recriminado al PP.

En este punto, ha criticado que hay "algunos que han integrado a la extrema derecha como parte de la normalidad democrática". "La historia del fascismo la conocemos muy bien en Europa y en este país en primera persona. Estos han decidido que no tienen que pedir perdón por nada, que no se siente culpables de nada y reivindican sin complejos todo el pasado de la dictadura", ha dicho.

En este punto, se ha preguntado "cómo puede haber ayer un señor que diga que el PSOE está instando al terror de sus candidatos". "Este partido, más allá de ser un partido transformador, que surgió de las entrañas de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida y transformar la sociedad, si algo se ha caracterizado es por mantener la bandera de la cohesión social y la convivencia", ha aseverado.

"Ahora toca luchar por la convivencia, por integrar la disidencia, la diferencia dentro de la convivencia, pero no jugar con la convivencia, como está haciendo la derecha radical en este país", ha criticado.

RESPALDO A MENDIA

Por otra parte, Ábalos ha respaldado la candidatura de Idoia Mendia a liderar el próximo Gobierno vasco, ya que en su equipo están incardinados los "valores cívicos, la solidaridad, la libertad e igualdad". "Todo eso tan necesario y desde la perspectiva, además, de extender esta solidaridad al resto de España, sintiéndose parte de España", ha añadido.

"Solamente vosotros podéis representar eso, además de participar como cualidad de esta empresa nacional, desde la lealtad que practicáis", ha señalado a los simpatizantes socialistas vascos, para mostrar su deseo de que la crisis de la pandemia "quede como un recuerdo y podamos aprovechar también para poner este país mejor de lo que estaba". "Para ello necesitamos que gobernéis Euskadi y que Idoia sea la candidata más apoyada en Euskadi", ha concluido.