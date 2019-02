Ábalos reivindica una España integradora y se desmarca de la de PP, Cs y Vox

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reivindicado este domingo en Tarragona una "España inclusiva e integradora, que acoge y no expulsa", y se ha desmarcado de la que quieren PP, Ciudadanos (Cs) y Vox que utilizan, ha dicho, como "coartada" la unidad de España.

Ábalos se ha referido a la manifestación que los tres partidos de la derecha española han celebrado este domingo en Madrid, en el transcurso del acto de presentación de los candidatos del PSC en las Alcaldías de las comarcas de Tarragona.

La presentación de los alcaldables socialistas ha tenido lugar, en concreto, en el Teatret del Serrallo de Tarragona y, junto al ministro de Fomento, ha participado en el acto el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El ministro José Luis Ábalos se ha mostrado muy crítico con la manifestación de Madrid, y ha reprochado a PP, Cs y Vox que utilicen como "coartada" la unidad de España para arremeter contra el Gobierno y descalificar algo tan básico en una democracia como es "mantener un diálogo".

Ha subrayado, en este sentido, el hecho de que convoquen una protesta contra el diálogo con el Gobierno catalán "y no por una mejor sanidad, educación o mejora de las pensiones".

"Mi España no es la suya -ha afirmado Ábalos-, y si he de elegir una, la mía es inclusiva, integradora, que acoge y no expulsa", ha querido dejar claro el ministro de Fomento.

A los actuales líderes independentistas este mismo ministro del PSOE les ha pedido "seny" (cordura), y les ha advertido que "sí el diálogo fracasa" esto equivale a lanzar el mensaje de que no hay otra opción que "la represión".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado, por su parte, que el diálogo "es de valientes", y abandonarlo "es un acto de cobardía", aunque por desgracia, ha apuntado, "en este país y en España hay demasiados cobardes".

En su opinión, los partidos independentistas no deberían poner como condición para sentarse a negociar el ejercicio del derecho a la autodeterminación, y tendrían que centrarse en reivindicar cuestiones que se sitúen "en el marco de la legalidad" a fin de mejorar el autogobierno y la financiación, así como para procurar una reforma federal del Estado español.

"Somos conscientes de que necesitamos amplias mayorías y consensos", ha afirmado Iceta, antes de añadir de que "no hay atajos, porque los otros caminos nos han llevado al fracaso de la política y a un juicio".