Ábalos rehúye hablar en el Senado de su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado este martes que se oculte para no contestar en el Senado por su polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como sostiene el PP, al que ha retado a preguntarle concretamente por este episodio.

Ábalos ha acudido a la sesión de control de la Cámara Alta, pero no para responder, como esperaba el grupo popular, a una interpelación sobre esta entrevista, que el Gobierno ha decidido que atendiera la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hoy ausente de la sesión.

Y ello, porque en su formulación el PP solo aludía al "incumplimiento" del Ejecutivo a las decisiones de la UE contra altos cargos venezolanos, que tienen vetada la entrada en el territorio de la Unión Europea, como es el caso de Rodríguez.

En los pasillos del Senado, antes de contestar a otra pregunta de ERC sobre el estado de una carretera nacional en Cataluña, José Luis Ábalos ha hecho hincapié en que la interpelación del PP está dirigida al Gobierno y "no a un ministro" en concreto.

Y ha considerado que "sería extraño" que él "tuviera que abordar un tema internacional", como el que a su juicio ha planteado el grupo popular.

Además, ha remarcado que él habría contestado si le "hubieran hecho una pregunta", cosa que a su entender no ha ocurrido.

"De hecho, vengo a esto, tengo una pregunta de ERC, así que no sé cómo me escondo", ha insistido el titular de Transportes, quien ha emplazado a los populares a buscarse otros argumentos y a no pagar su "incapacidad" con quejas al Gobierno.

El también secretario de Organización del PSOE ha negado estar preocupado por el debate que Ciudadanos y el PP han llevado al Parlamento Europeo sobre su entrevista con Delcy Rodríguez, estrategia que considera una "falta de respeto al Parlamento", que ha atribuido al "desquiciamiento en el que está la derecha".

Porque, ha continuado, aunque en España y en concreto en el ámbito de su ministerio "hay muchos problemas", sin embargo "la derecha prefiere hablar de Venezuela, de otro país, antes que hablar de nuestro propio país".

Ábalos ha considerado que "no tiene sentido" llevar a la Cámara Europea el debate de una cuestión de ámbito nacional.