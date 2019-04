Ábalos: Puestos a robar candidatos, que valgan la pena, no deshechos

ELECCIONES PSOE

El candidato del PSOE al Congreso por Valencia, Jose Luis Ábalos, ha asegurado este viernes en València que "unos han pasado de ofrecer ministerios a robar candidatos; pero ya que robas, roba algo que valga la pena, no deshechos".,"La regeneración se ha convertido en una factoría de transfuguismo (entre los tres partidos de la derecha), y lo animan. ¿Cómo van a hacer un gobierno si no se fían entre ellos? No como lo nuestro, Pedro, que es todo amor", ha bromeado Ábalos,