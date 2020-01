Ábalos pide que se hable de "veto parental"

El secretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, ha pedido hoy en Murcia que deje de hablarse de "pin parental" porque para los socialistas se trata de "un veto" de algunos padres respecto a la educación pública sin respetar un mandato constitucional, a pesar de que luego se digan constitucionalistas, ironizó.

Ábalos, en la clausura del comité regional del PSRM-PSOE, añadió que el citado veta va también contra la convención de los derechos de la infancia, contra la autonomía académica y docente, y atenta contra la convivencia y la igualdad, y consideró de "una hipocresía intolerable" que sus defensores hablen de "libertad" para defenderlo "a nosotros que hemos luchado por la libertad" y que "hemos sufrido la formación del espíritu nacional".

Comentó que sus hijos van a un colegio concertado "y no se me ocurre decirles lo que tienen que hacer" a sus profesores, para añadir que "no hace falta que mis hijos sean socialistas, me basta que sean libres".

A los padres, añadió, no nos da derecho sobre lo que va a ser de sus vidas ni lo que tienen que pensar, al tiempo que criticó que la derecha lleve ahora el conflicto a las escuelas, desacreditando a los maestros y restándoles autoridad y prestigio.

Recordó que la derecha siempre ha tratado de controlar la educación, y advirtió que lo siguiente será la insumisión fiscal o lo que irónicamente calificó como "objeción de conciencia para no pagar impuestos", en alusión a la cumbre de dirigentes autonómicos del PP responsables de Hacienda "para plantarse a nivel fiscal".

En concreto, de la Región de Murcia dijo que "no es muy respetuosa con la estabilidad financiera" y practica "un secesionismo muy singular" en ese campo.

"No vamos a consentir que este país vuelva hacia atrás con esas imágenes que tenemos en la memoria en blanco y negro", recalcó Ábalos, quien además alertó por la intención de la derecha de "socavar los pilares básicos de nuestra convivencia".

Tuvo duras palabras para la formación de Ciudadanos, a la que acusó de un "aventurerismo irresponsable", culpó de haber favorecido a que gobiernen los mismos en autonomías como la murciana, y del que bromeó por lograr alcanzar a ser menos de un partido: "es un cuarto de un partido de derecha, porque ¿para lo que les queda?".