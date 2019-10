Ábalos pide "lealtad" a PP y Cs y que "cesen en su tentación de utilizar Cataluña para obtener rédito electoral"

El dirigente del PSOE afirma que en estos momentos "hace falta ser líder" y sostiene que el Govern "está destrozado por dentro"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado "lealtad" a PP y Ciudadanos y que "cesen en su tentación de utilizar Cataluña para obtener rédito electoral", pidiendo, además, a los 'populares' "reciprocidad" tras recordar que en 2017 los socialistas defendieron al Gobierno de Mariano Rajoy: "Nos pusimos de su lado porque lo que se estaba planteando era un desafío al conjunto de la nación".

En Málaga, donde ha participado en un acto público, el dirigente socialista ha recordado que "hace falta un Gobierno fuerte que afronte este desafío independentista" y ha incidido en reclamar al resto de partidos "que cesen ya la tentación de utilizar el tema territorial para rédito electoral, que no sucumban a esa tentación, a esa estrategia", exigiendo que demuestren "lealtad, responsabilidad, seguridad, que tiene un valor electoral también".

"No puede ser esta alarma, ese cuestionamiento permanente, los valores de la lealtad, de la honradez tienen que tener rédito electoral, que lo intenten por ahí y no por la parte más negativa de excitar y generar incertidumbre", ha sostenido Ábalos, quien ha recordado que los hechos juzgados en la sentencia del procés "se produjeron mientras gobernaba Rajoy; no les echo la culpa, sólo digo que ocurrieron entonces".

En este momento, ha incidido en que "hace falta ser líder". "La firmeza sólo se puede practicar en estados de seguridad, si no lo que hay es arbitrariedad, los que se ponen muy nerviosos ni tienen claro el diagnóstico ni la solución; todo eso es debilidad".

Para Ábalos, "la derecha no es ninguna solución" y ha exigido que en Cataluña "no usen" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "porque lo están dando todo y no son quién para aprovecharse ellos, de ese trabajo, porque ellos sí están intentando que la paz y la convivencia esté en las calles".

Igualmente ha tenido palabras para los trabajadores de los servicios públicos de Cataluña que "hacen que una vía pueda reponerse, que los cortes de carreteras se restablezcan y que defendieron la actividad en El Prat".

Ha incidido en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está solo "cuando plantea una propuesta de nuevo referéndum; no le sigue nadie". "La reacción de violencia no sólo tiene causa en el independentismo, es la agonía de un proyecto fracasado; todos son conscientes de que ese procés ya fracasó: el independentismo está dividido, el Govern está reventado por dentro", ha sentenciado Ábalos.

En su intervención, el dirigente del PSOE ha recordado por qué no ha habido un Gobierno socialista y se han visto "abocados" a convocar elecciones el próximo 10 de noviembre, recordando, además, la "situación de indigencia" en la que quedó el PP de Pablo Casado con 66 diputados y la "presión que tenían de Cs por esa posición envalentonada", con 57.

"EL PERSONAL SE HA DESENMASCARADO"

El también ministro de Fomento en funciones ha dicho a militantes y simpatizantes en Málaga que el 10 de noviembre o hay un Gobierno con Pablo Casado "de presidente y Abascal de vicepresidente o el nuestro". "No hay otra, no hay más, razonen para ir a votar", ha enfatizado.

Así, ha considerado que en estos meses han pasado cosas "y el personal se ha desenmascarado" y ha apuntado que PP y Cs "van a ir juntos, y la presencia de Vox es el nutriente programático de ese proyecto".

Ábalos ha tenido palabras para Ciudadanos, preguntándose si eran los que venían "a regenerar", ironizando con que "esto se tiene que explicar desde la psicología. Fracasaremos si intentamos hacer un análisis político". "De los hiperventilados no voy a decir más. Mira que tiene artículos la Constitución; y el otro --en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal-- con el estado de excepción. A veces uno se sorprende".

Respecto a las exigencias para que rompan los gobiernos con independentistas, según dicen PP y Cs, Ábalos les ha preguntado si preferían que gobernara Esquerra a un Gobierno de PSOE y JxC: "Me están abocando a que gobierne con lo que para ustedes es letal para España, no hemos gobernado a cualquier precio", defendiendo a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, "que como alcaldesa de Hospitalet de Llobregat plantó cara al desafío independentista de 2017".

Estas elecciones, ha dicho, son un "test" de quién puede gobernar y está en condiciones para ello: "Después de esto tendremos que trabajar mucho por la convivencia y estos no están demostrando que son capaces".

También ha criticado a Podemos y se ha preguntado si "cuatro veces se puede decir no a un candidato socialista. ¿No te equivocas? Cuatro veces es vicio ya, con cuatro veces te defines". En este punto, ha indicado que la izquierda que le gusta "es la que hace que gobierne la izquierda; para qué quiero una izquierda para que sólo gobierne la derecha", se ha cuestionado.

El PSOE, ha enfatizado, es "garantía de seguridad para el país". "Queremos gobernar para todos, no sólo para los que nos votan; nadie nos tiene que temer salvo el que está por fuera de ley; los demás saben que somos una garantía", ha finalizado.