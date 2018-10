Ábalos: Me parece bien que la palabra ultimátum quede fuera, no es de recibo

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que le parece "muy bien" que la palabra ultimátum haya quedado fuera de una propuesta de resolución en el Parlament catalán a favor del diálogo con el Gobierno, ya que "no es de recibo y es una palabra muy fea".

El ministro ha explicado que ha estado casi toda la tarde reunido con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, analizando las infraestructuras pendientes en esa comunidad por lo que conocía con exactitud el contenido de la propuesta de JxCat y ERC.

En cualquier caso ha insistido en que es "muy importante no utilizar estas expresiones", en alusión al ultimátum lanzado ayer por el president catalán, Quim Torra, "porque el Estado no está en condiciones de recibir un ultimátum de parte de nadie. Y digo el Estado no ya el Gobierno", ha remarcado.

JxCat y ERC han acordado una propuesta de resolución en la que, sin especificar ningún ultimátum ni plazo temporal, instan al diálogo "bilateral" con el Gobierno central "sin condiciones ni renuncias", para encontrar una solución "basándose en el derecho a la autodeterminación".

Así figura en una de las propuestas de resolución que JxCat y ERC han presentado conjuntamente de cara a la votación prevista para mañana, último día del Debate de Política General del Parlament.

Si bien ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue taxativo al dar un ultimátum al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que en un mes pusiera sobre la mesa una propuesta para ejercer "el derecho a la autodeterminación" de Cataluña, la propuesta de resolución de las dos fuerzas independentistas que comparten su Govern no incluye plazos temporales.