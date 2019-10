Ábalos niega electoralismo en la exhumación de Franco y elogia al Gobierno por ser el primero en tener "la decisión"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha descrito este jueves en Sevilla, ante las acusaciones de la oposición de que el Gobierno hace un uso electoralista de la exhumación de Franco, "el temor a que el PSOE rentabilice algo que es de todos los demócratas", en una decisión que ha considerado "un gesto de reconciliación, no de humillación", así como ha elogiado el hecho de que haya sido el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "el primer Gobierno, e incluyo a los míos, en hacerlo efectivo tras 40 años", por lo que ha subrayado que "este Gobierno tenía la decisión, los otros, no".

Ábalos, que ha participado en Sevilla en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser en Andalucía, ha considerado "un análisis un poco miserable" las acusaciones de electoralismo hacia el Gobierno en funciones por emprender en la antesala de unas elecciones la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, ha razonado que el proceso se ha activado cuando ha quedado "expedita la vía judicial" y ha proclamado en este sentido que "la vida también sigue en campaña electoral". "Las cosas dan igual cuando se producen, sean tiempo electoral o no", ha apostillado Ábalos.

El ministro de Fomento en funciones, quien ha expresado que "siento que estamos en periodo electoral desde la moción de censura" y ha descrito "una campaña de derribo del Gobierno", ha considerado sobre el futuro destino del Valle de los Caídos una vez que Franco ha sido exhumado que "el Valle de los Caídos sabemos para qué se hizo y con qué sentido" y ha hecho una referencia al campo de concentración nazi de Mathausen para describirlo como "expresión del terror", respecto al cual "no me da por cambiar su sentido".

Cuestionado sobre la presencia del militar Queipo de Llano en la Basílica de la Hermandad de la Macarena en Sevilla, Ábalos ha advertido de que en este caso se trata de "un recinto religioso que no es del Estado", a diferencia del Valle de los Caídos que "es Patrimonio del Estado". El ministro de Fomento en funciones ha expresado su perplejidad por la reacción eclesiástica a las demandas asociadas a la memoria democrática. "Lo que no acabo de entender es que quien predica la paz, no puede consentir el crimen", ha sostenido Ábalos.