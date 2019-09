Ábalos: Montero tiene en mente soluciones de financiación a las comunidades

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, está estudiando soluciones y tiene "varias en mente" relativas a dar financiación a las comunidades autónomas, e intentará "todo lo posible" para que los servicios públicos que prestan las autonomías no se vean afectadas por la situación.

Así lo ha manifestado este lunes el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, al ser preguntado por la reunión que mantendrán este martes la ministra y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la que este reclamará la transferencia de las entregas a cuenta a la Comunitat Valenciana.

El compromiso, ha dicho Ábalos antes de participar en un almuerzo coloquio organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), es que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades "no sufran" esta situación de falta de financiación, y la ministra "está en ello", ha comentado el ministro.

Sobre el modelo de financiación, ha señalado que está totalmente desfasado y para algunas comunidades como la valenciana es "injusto", y ha recordado que el modelo venció hace dos años.

Además se ha perdido la oportunidad de destinar 5.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos del Estado, al no ser aprobados, según Ábalos, que ha criticado la "hipocresía" que supone no apoyar los presupuestos y después quejarse de no tener financiación.

Respecto a las liquidaciones a cuenta, ha señalado que ya en 2016 el entonces ministro Cristóbal Montoro dijo que no se podían hacer si no se aprobaba el presupuesto, un argumento que sigue vigente.

"No puede haber oposición a un presupuesto y luego lamentar que no haya financiación; si encima les da por eliminar impuestos, esto no es serio", ha lamentado.