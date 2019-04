Ábalos: No es momento de hablar de indultos porque vician a la Justicia

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que "no es el momento de hablar" de medidas políticas como el indulto que "entorpecen" y "vician" la acción de la Justicia y ha sostenido que se trata de "un debate falso", por lo que ha reclamado respetar la independencia judicial.

Ábalos se ha pronunciado en estos términos durante el turno de preguntas en el desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" al ser cuestionado sobre si un gobierno socialista indultaría a los procesados catalanes en el caso de que fueran condenados por rebelión o sedición.

"Cada cosa en su momento y este no es el momento de medidas políticas que traten de entorpecer la acción de la justicia, no influyamos sobre la misma. Dejemos que se pronuncien porque, a lo mejor, si lo hacen en sentido absolutorio no hay indultos de los que hablar", ha asegurado.

Según el también secretario de Organización del PSOE, se trata de un tema "recurrente" pero "mal planteado" porque "debatir en torno a esto significa no respetar a la justicia, menoscabarla e interferir sobre ella".

"¿Qué mensaje le daríamos a la Justicia si dijéramos que haga lo que haga, vamos a pensar en indultos? ¿Para qué va a trabajar, qué va a hacer, testimonialismo? Serían sentencias ya viciadas y estaría todo contaminado", ha añadido.

El ministro ha reclamado a los que "crean en el Estado de derecho y la separación de poderes" que respeten la acción y la decisión de los tribunales y no anticipen debates políticos que no hacen, a su juicio, "sino viciar la acción de la justicia".

"Desde el punto de vista del rigor jurídico, hacer un debate de esto es falso", ha apuntado, a la par que ha sostenido que quien los plantea "persigue otras historias".

Ha sentenciado que "es imposible pronunciarse si uno quiere preservar el respeto a la Justicia" y ha asegurado que él siempre ha defendido "la independencia del poder judicial".