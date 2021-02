Ábalos: "Es incomprensible estar de parte de la Justicia a la carta"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho este viernes que "es incomprensible estar de parte de la Justicia a la carta", en alusión al veto del PP al juez José Ricardo de Prada, propuesto por el Gobierno, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas, en Logroño, tras conocerse que el Gobierno y el PP no han alcanzado un acuerdo para renovar el CGPJ y otros órganos constitucionales, porque hay "escollos" que les impiden avanzar para renovar esos cargos, como la presencia de este juez, que el PP vincula con Podemos.

"Si persiguen a los contrarios, estupendo; si me afecta a mí, este hombre ya no tiene carrera: es intolerable el veto", ha recalcado Ábalos, quien ha indicado que él no ha formado parte de las negociaciones, pero cree que "es posible llegar a acuerdos".

Ha precisado que la renovación de órganos como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo es "una obligación y parece que es optativo".

"Me parece surrealista todo este debate" y, respecto al bloqueo de la negociación, ha pedido a sus responsables que "den una respuesta clara y no busquen subterfugios".

Ábalos ha considerado también que "la Justicia debe actuar fuera de presiones e intereses" y se ha preguntado, en relación con el magistrado De Prada, "si le puede pasar factura a un juez si no es del gusto lo que dice".

Se ha preguntado "qué mensaje se está trasladando a los jueces que tienen que resolver sobre las causas pendientes".

El ministro ha concluido que mantiene su confianza porque "me parece intolerable que alguien bloquee un mandato constitucional".