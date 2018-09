Ábalos exige a Rivera que pida "perdón" por dudar de la tesis de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "rectifique" y pida "perdón" por dudar de la tesis del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, pero también ha acusado "a la derecha" de "combatir las políticas, eliminando a las personas y entrando en lo personal".

En una intervención en la Fiesta de la Rosa, que anualmente convocan los socialistas valencianos, Ábalos ha asegurado que el PSOE está "muy bien de ánimo, hay muchas ganas", y ha transmitido a quienes atacan al partido que él no es de los que ponen la otra mejilla: "Pondré todas las sonrisas del mundo, pero donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran".

Ha insistido en que su partido cuenta en estos momentos con "un apoyo inmenso, más del que reflejan las encuestas" y, si fuera por convocar elecciones, "qué mejor momento que este".

No obstante, ha precisado que el PSOE no quiere aprovechar las circunstancias, porque la gente quiere que, "antes de que convoquemos elecciones, se resuelvan algunos temas que ya no pueden esperar", como, ha dicho, la situación en Cataluña.

"A nosotros nos encantan las elecciones y, si no las hay fuera, las montamos dentro. Elecciones siempre", ha añadido.

Ábalos también ha lamentado que PP y Ciudadanos "patrimonialicen" la idea de España y "sólo ellos la puedan invocar", mientras que los socialistas "sólo podemos tener trocitos. Ya está bien".

En este sentido, les ha recordado que es "ministro del Gobierno de España" y con esa legitimidad vamos a usar todo el poder que tenemos, no nos vamos a arrugar. Tenemos el Gobierno".

Sobre la tesis de Sánchez, Ábalos ha insistido en que Rivera tiene que hacer una "disculpa pública" por plantear "lo que planteó esta semana" y al líder del PP, Pablo Casado, le ha exigido "ejemplaridad" y que "salga por la puerta que ya está abierta".

En su intervención, Ábalos ha asegurado que las derechas "no atacan nuestras políticas sino a los que las pueden liderar", porque "buscan desnudar" y así lo hicieron, ha dicho, "con Felipe, con José Luis" (en referencia a los expresidentes socialistas) y ahora con Sánchez.

El responsable socialista se ha referido a los decretos leyes aprobados hasta ahora por el Gobierno y ha recordado a quienes critican esta fórmula que los decretos tienen que ser convalidados en el Parlamento: "No eludimos nada, los sacamos adelante".

Y sobre el decreto que permite exhumar los restos de Franco, Ábalos ha señalado que "es una vergüenza" que dos fuerzas políticas (PP y Ciudadanos), "una de ellas criada en democracia", se hayan abstenido en la votación.

También se ha dirigido a quienes acusan al Gobierno "de usar a Franco como una cortina de humo" para reprocharles que utilizan "la tesis de Pedro Sánchez como una cuestión de Estado".

Tras su intervención, ha cerrado el acto el secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que los valencianos "no quieren volver atrás", a la Comunidad Valenciana de "la corrupción, el despilfarro y el paro", y no lo van a hacer, sino que intentarán "consolidar" el proyecto de cambio.

Puig ha aprovechado la presencia del ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, para decirle que el Gobierno central puede contar con el Ejecutivo valenciano para "ayudar a solucionar el problema territorial de España", algo en lo que el "único camino es el diálogo y la defensa del Estado de derecho".

La Fiesta de la Rosa no ha contado con la asistencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sí participó en la Fiesta de la Rosa del año pasado, que tuvo lugar el 7 de octubre en el Parque Cabecera de Valencia.