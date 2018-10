Ábalos: "Este país tiene que asumir que la izquierda puede gobernar"

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que "este país tiene que asumir que la izquierda puede gobernar" y ha afirmado que el Gobierno socialista tiene "una responsabilidad más allá de la que le corresponde", por tener que cumplir compromisos de otros.

"Se han empeñado en que la izquierda no gobierne", se ha lamentado el ministro en un acto público en Santander, en el que ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es tan legítimo como cualquier otro" y tiene "un horizonte por cumplir".

Ábalos ha advertido de que en España "se acumulan los problemas" y ha señalado que él mismo se encontró al llegar al cargo "una lista interminable" y, "lo que es peor, desconfianza". "Desconfianza porque a la gente se la ha engañado sistemáticamente", ha apostillado.

Ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "una responsabilidad más allá de lo que le corresponde" y "no porque tenga a Torra", sino porque encuentra muchas situaciones en las que tiene que cumplir las promesas de otros.

"El otro vendiendo motos de todo tipo y ahora a mí me toca hacer realidades. Han comprometido no sé qué y no hay partida presupuestaria o no hay instrumento jurídico. Y al final la gente no se cree nada", se ha quejado.

Ábalos ha criticado la "soberbia" del PP, que está "continuamente cuestionando la capacidad" del PSOE para gobernar y la legitimidad del Ejecutivo.

"Este país no se merece ese nivel", ha dicho el ministro en referencia a la derecha, a la que ha advertido de que el PSOE es "una institución que garantiza la democracia en España", un partido a punto de cumplir 140 años.

A su juicio, en el PP son "voceros" que no tienen "nada que proponer al país" ni tampoco estrategia. "Solo tienen resentimiento", ha asegurado, antes de ironizar diciendo: "ahora resulta que por un discurso de Torra hay que aplicar el 155".

El ministro ha insistido en la importancia de escuchar a la gente y gobernar para los más vulnerables y los que no tienen, aunque eso suponga "enfrentarse con los que más tienen".

"Esto es una autopista democrática y sabemos a lo que venimos y lo que tenemos que hacer", ha agregado, antes de decir que al PSOE "el poder por el poder" no le interesa, y solo lo quiere "si es un instrumento de transformación".

A la entrada del acto, Ábalos ha escuchado las demandas de la plataforma Jusapol y se ha comprometido a estudiarlas porque, según ha dicho, su partido "suscribe" la equiparación salarial entre Cuerpos de Seguridad.

Los representantes de Jusapol han llamado la atención del ministro sobre la situación que han vivido en Cataluña. "Yo detesto la violencia. ¡Qué me va a decir! Mi sobrino estuvo allí", les ha dicho Ábalos.

Cuando una de las integrantes de Jusapol le ha dicho que el Gobierno no ha condenado las agresiones a los Cuerpos de Seguridad en Cataluña, el ministro lo ha rechazado. "Yo soy miembro del Gobierno y evidentemente condenamos las agresiones, repugnantes como he podido ver en algún vídeo", ha aseverado.