Ábalos dice que el informe del Consejo de Estado "no es vinculante" pero espera integrar la experiencia vivida

Aunque afirma que él no es el "ministro competente", recuerda que costó "sudor" sacar "cada estado de alarma" y apuesta por la "cogobernanza"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha remarcado este viernes que costó "sudor" sacar adelante cada estado de alarma, por lo que se ha mostrado partidario de huir de un debate que considera "reiterativo" y por incidir en la "cogobernanza" y el "entendimiento" entre las distintas administraciones.

Así lo ha trasladado el ministro en una rueda de prensa conjunta con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión que ambos mantuvieron en la capital gallega y después de que el Consejo de Estado se pronunciase sobre la ley de salud que salió del Parlamento autonómico.

En su dictamen, el órgano consultivo avala aclarar en el Tribunal Constitucional (TC) las dudas sobre el precepto relativo a vacunación pero muestra su respaldo a otras cuestiones como el régimen sancionador planteado en la ley gallega. Y además incide en una cuestión que la Xunta plantea desde hace meses: sería favorable actualizar la legislación estatal para poder afrontar la pandemia con más seguridad.

Al respecto, Ábalos ha precisado que el informe del Consejo de Estado es "no vinculante", si bien "siempre" es "interesante" lo que recomienda este órgano. De hecho, tras recalcar su apuesta por huir de un debate "reiterativo" sobre el estado de alarma, ha afirmado que espera que "en algún momento se pueda integrar la experiencia que se ha vivido".

"Me pilla fuera de mi competencia" y "no soy el ministro competente", ha añadido el responsable de Transportes. Así, ha bromeado con que "bastante" tiene con su Ministerio, aunque participa "de los debates del Consejo de Ministros" y también tiene sus propios "criterios" al respecto de los mismos. "Pero no le puedo contestar a lo que me dice porque ni siquiera me he estudiado el informe del Consejo de Estado", ha afirmado.

Así, ha añadido que, "como todo informe, tienen también un carácter no vinculante, aunque evidentemente siempre sea interesante (conocer) sus recomendaciones".

COLABORACIÓN FRENTE A UN DEBATE "REITERATIVO"

En cualquier caso, por su "experiencia personal en este año y pico tan duro, especialmente para aquellos que tienen que enfrentar la gestión y a la vez la crítica", ha apostado por la "colaboración" entre administraciones. "Cuando se trata de salvar vidas no constituye ninguna opción, es una obligación", ha subrayado.

En esta línea ha defendido "seguir apostando por el entendimiento" y por "la cogobernanza" y "ojalá también con el conjunto de las fuerzas políticas".

Y en esta línea, tras constatar que "la realidad es la que es", ha incidido en el "sudor, por no decir otra cosa" que ha costado negociar cada estado de alarma para concluir, tras las reflexiones previas, que, en todo caso, espera "que en algún momento se pueda integrar la experiencia que se ha vivido".