Ábalos dice que el indulto significa arrepentimiento y que "de momento" no ve esa voluntad en los independentistas

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que "de momento" no ven voluntad de arrepentimiento en los dirigentes independentistas que están siendo juzgados por el proceso soberanista en Cataluña, algo que, a su juicio, es significativo para hablar de posibles indultos después de las sentencias.

Así lo ha expresado el jefe de campaña del PSOE en declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, en las que ha exigido que se respete a la Justicia y ha instado al resto de formaciones a que no se trate de "condicionar" la labor del Tribunal Supremo.

En esta línea se expresó en los debates de RTVE y Atresmedia el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, quien dijo que no podía haber "negación preventiva del indulto" y pidió respetar la separación de poderes y "el trabajo de la Justicia".

Con todo, Ábalos ha pedido que no se presuponga que habrá sentencias condenatorias de los dirigentes independentistas: "Las habrá unas y posiblemente otras no". Por ello, considera que "nadie" puede garantizar que haya indultos ni, incluso plantearlo, porque "no existe la certeza de que habrá condenas".

No obstante, Ábalos ha pedido a la Justicia que "haga su camino" y "resuelva" el juicio a los dirigentes independentistas, y después "si hay que hablar de ello, se hablará", en referencia a posibles indultos a estos líderes soberanistas.

Ha acusado al candidato del PP, Pablo Casado, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, de "querer justificar" un proyecto de gobierno culpando a Pedro Sánchez de querer indultar a los presos soberanistas. "No tenemos que manifestarnos por responsabilidad frente a esta cuestión", ha exigido.

VALORACIÓN DEL DEBATE

Por otra parte, Ábalos ha asegurado que el debate que se celebró este martes en Atresmedia entre los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno evidenció que "la partida se juega entre un gobierno socialista o la coalición entre las tres derechas".

En concreto, Ábalos ha hecho referencia a la ausencia de Vox en este debate porque considera que "no hizo falta que estuviera" porque, a su juicio, las ideas de la formación liderada por Santiago Abascal estaban presentes con Pablo Casado y Albert Rivera.

Por último y pese a que ha señalado que el PSOE aspira a tener un Ejecutivo monocolor, Ábalos ha planteado acuerdos "programáticos" como se han venido dando estos últimos meses con Unidas Podemos, después de que el candidato de esta formación, Pablo Iglesias, reclamara durante ambos debates a Pedro Sánchez que aclarara su posición respecto a los pactos después de las elecciones.