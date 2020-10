Ábalos dice que le "horroriza" el toque de queda porque "tiene que ver con una situación hostil": "Yo no lo utilizaría"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido este jueves que le "horroriza" el oír hablar del toque de queda porque es un "concepto que tiene que ver con una situación hostil".

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Ábalos ha asegurado que el toque de queda, tal y como se entiende en España, encierra un "carácter negativo de represión". "Yo soy de Valencia, lo he vivido. En otras latitudes lo he visto. Yo no lo utilizaría", ha añadido.

Eso sí, el ministro ha señalado que si a lo que se refería la Comunidad de Madrid cuando puso sobre la mesa esta posibilidad era al cierre de la actividad económica o a evitar grandes concentraciones de personas, todo eso estaba incluido en el estado de alarma.

Ábalos se ha expresado así después de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, adelantase el martes que el Gobierno regional estaba estudiando si pedir al Gobierno central que decretase el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día.

A su juicio, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aludió al toque de queda porque no "quieren asumir el estado de alarma" después de haberse opuesto frontalmente. "Hicieron de esto un eje de su discurso, y tenemos que estar eludiendo el estado de alarma y hablar de una reforma de la legislación", ha criticado.

Con todo, el ministro ha insistido en que el Ejecutivo no se plantea recurrir nuevamente al estado de alarma para toda España. "No ha hecho falta, estamos viéndolo. En algunas comunidades autónomas se han tomado medidas mucho más duras que en Madrid y no ha hecho falta estado de alarma", ha apuntado.

"No nos planteamos un confinamiento", ha continuado Ábalos que, no obstante, ha recordado que el Gobierno se guía por los criterios técnicos y científicos que vienen marcados desde el Ministerio de Sanidad, el competente "para evaluar la situación".