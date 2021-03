Ábalos dice que hay "espacio para converger" con Unidas Podemos en la regulación sobre los alquileres

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este jueves que hay "espacio para converger" con Unidas Podemos en el proyecto de la ley de la vivienda y la regulación de los alquileres ya que no está "culminado y seguimos discutiendo" al tiempo que ha señalado que no da "por liquidadas" las negociaciones.

En esta línea, Ábalos ha remarcado que no se trata "solo de cumplir acuerdos" sino también "de llegar a acuerdos con el socio de gobierno".

"Compartimos objetivo, pero cuestión distinta es que podamos discrepar en los instrumentos, por lo que no hemos acabado ni estamos ante un debate cerrado", ha trasladado para añadir que el PSOE "estamos en conseguir una forma de bajar los precios pero sin desanimar la oferta".

A preguntas de los periodistas en Almería, ha indicado que siempre "hemos tenido voluntad" de "cumplir el acuerdo de gobierno que hablaba de influir en el los precios de los alquileres en las zonas tensionadas" pero ha defendido que, a su juicio, se trata de "distribuir los beneficios, de equilibrar cuestiones, y no de someter a nadie".

"Yo sé que es una política muy socialdemócrata pero uno es así y hay que equilibrar para poder atender los intereses generales", ha señalado después de que desde Unidas Podemos han cuestionado la propuesta socialista que pasa por aumentar el nivel de desgravaciones fiscales en el IRPF a los propietarios, hasta un 90%, para formalizar un nuevo contrato con menor renta y no fija un tope a los precios de alquiler.

El ministro ha lamentado que se esté "simplificando" o que las medidas propuestas "no estén teniendo la comprensión o difusión adecuada" y ha remarcado que se trata de "beneficios sociales sobre las rentas, no de impuestos de sociedades o fondos de inversión". "Estamos hablando de personas que también hay que sumar", ha dicho en alusión a los propietarios arrendadores.

En esta línea, ha explicado que las deducciones fiscales "hoy en día ya existen" y que lo que se persigue es que "estos beneficios fiscales sean más progresivos, no generalizarlos". "Se trata de mejorarlos progresivamente en función del compromiso que se adquiera con precios asequibles al alquiler".

"NO DOY POR LIQUIDADAS LAS NEGOCIACIONES"

Ábalos ha detallado que en la propuesta que critican desde Unidas Podemos "no sólo" se recogen incentivos fiscales, sino que también prevé que "determinados contratos que no finalizan no puedan aumentar precio, o limitaciones a los precios de los nuevos contratos".

"El proyecto no son solo cuestiones fiscales; se está simplificando mucho porque hay medidas más allá", ha reivindicado para insistir en que "hay espacio para converger" porque, según ha dicho, "estamos planteando medidas a la vanguardia de Europa y de lo más progresista".

El ministro ha concluido asegurando que él "no da por liquidadas" las conversaciones con el socio en el gobierno de coalición "y pienso que ellos tampoco las darán por liquidadas porque creo en la mejor voluntad por su parte".

"Seguimos discutiendo, no hay un proyecto culminado y tenemos pendientes más reuniones para intentar llegar a acuerdos. Tenemos el mismo objetivo y el mismo compromiso de poner fin a la escalada especulativa y al abuso en el alquiler aunque podamos discrepar en el cómo", ha finalizado.