Ábalos no ve desafío en Chivite y reitera socialistas no negociarán con Bildu

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este martes que no cree que la líder de los socialistas navarros, María Chivite, esté desafiando a la dirección del PSOE y ha reiterado que los socialistas no van a pactar con Vox ni con Bildu.

Los socialistas navarros mantienen la ronda de contactos prevista con Geroa Bai, Podemos e I-E para tratar de llegar a un acuerdo que posibilite un gobierno en Navarra, aunque la dirección del partido se ha desmarcado de esas negociaciones porque la llave de la gobernabilidad estaría en manos de Bildu, cuya abstención necesitarían.

En declaraciones a los medios en un acto en Barcelona, Ábalos ha asegurado que Chivite "no está desafiando a la dirección del partido", sino que está intentando cumplir con las expectativas que se han generado con los buenos resultados que han tenido los socialistas en Navarra.

El ministro ha reconocido que la representación es "compleja" porque aparece una formación con la que los socialistas entienden que no deben colaborar, Bildu, y "esa es la cuestión que se ha de resolver, pero no hay ningún problema de desafío", ha insistido.

Sobre si aceptaría la abstención de Bildu para que Chivite pueda formar gobierno, Ábalos ha asegurado que el problema no es tanto la abstención de Bildu, sino lo que ello puede entrañar de cara a garantizarla estabilidad del ejecutivo.

Ha insistido en que su partido ha apelado a no pactar con aquellos que "pretenden tener una visión involucionista y que practican un discurso, en buena medida, fundamentado en el odio" y que no responden a lo que ha sido la apuesta de progreso del país.

"Más allá de las acusaciones, amenazas, críticas que me pueda suponer", Bildu y Vox forman parte de un escenario que "claramente no se corresponde con la voluntad democrática de la mayoría" y no representan "ese espacio de encuentro, convergencia, moderación que este país viene representando", ha dicho.

Ábalos considera que la "fragmentación política" representa un "enriquecimiento del pluralismo político", ha lamentado que haya una "ausencia de cultura política para gestionar esta realidad" y ha indicado que lo que "no puede ser es que el pluralismo se traduzca en una especie de bloqueo".

Por ello, ha asegurado que la representación política tendrá que "integrar" el hecho de intentar llegar a acuerdos salvando lo fundamental, pero ha insistido en que con esta fragmentación política no se puede pretender "cumplir programas estrictos".

Para Ábalos, esto sirve para cualquier comunidad autónoma y para el propio Gobierno central. "Hace falta plantearse acuerdos y, sobre todo, propósitos de no bloqueo".

Sobre la propuesta del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, de recuperar la "declaración de Pedralbes" para el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, Ábalos ha apuntado que "para retomar todo" lo primero es que haya un Gobierno que haya pasado por una investidura, por lo que ha apelado que "no se bloquee la posibilidad" de conseguirlo.

Ábalos no cree que el PNV se desmarque de un apoyo a Pedro Sánchez, porque el partido nacionalista gobierna en el País Vasco y "tiene esa responsabilidad fundamental".

El ministro ha participado hoy en el viaje conmemorativo del 50 aniversario del servicio de ancho variable que permitió desplazarse de Barcelona a Ginebra sin necesidad de transbordo.