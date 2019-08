Ábalos defiende que el Gobierno actuó de forma “responsable” con el Open Arms

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido la gestión "responsable" del Gobierno en la crisis del buque de rescate de la ONG Open Arms, que ha estado a la deriva 19 días con más de un centenar de migrantes a bordo, a la espera de un puerto seguro.

Además, ha indicado que si finalmente se multa al buque español será una decisión "administrativa" y "en ningún caso" política. "Las sanciones en el caso de nuestra legislación constituyen un proceso administrativo y están basadas en hechos y no en voluntades", ha subrayado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

No obstante, Ábalos ha recordado que el buque, después de tres meses bloqueado en el Puerto de Barcelona, obtuvo el permiso para salir de allí para transportar ayuda humanitaria y no personas porque "no le iban a ofrecer en esas aguas un puerto".

"NO PUEDE TRANSPORTAR PERSONAS"

"El barco no reunía las condiciones para el transporte de personas sin que se pusiera en riesgo la seguridad de esas personas", ha precisado, para añadir que son estos argumentos los que en esta crisis ha utilizado la ONG para no venir a España con los migrantes.

El titular de Fomento ha señalado que el Gobierno "dio una alternativa" a la ONG que "no le correspondía", pero que ante la "ausencia de puertos", por la negativa de Italia, le ofreció a Open Arms desembarcar en un puerto español a los migrantes.

"Tengo que decir que el Open Arms nunca nos pidió un puerto de España, otra cosa es la utilización que otros querían hacer del tema, pero nunca nos lo pidió porque había puertos cercanos y seguros mucho más cerca. Cuando le planteamos venir a España nos dijo que el barco no estaba en condiciones de hacer un viaje de esas características", ha argumentado Ábalos.