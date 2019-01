Ábalos critica el uso de Venezuela para atacar al gobierno y acusa a algunos dirigentes de "comportarse como trolls"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha criticado el uso que se está haciendo de la crisis en Venezuela para atacar al Gobierno de España, un hecho que, a su juicio, "evidencia que lo de menos" es la situación del país y "la obsesión es el Gobierno". Además, ha considerado que algunos dirigentes de partidos se están "comportando como auténticos trolls" con sus descalificaciones hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro se ha pronunciado en estos términos en un foro informativo en Valencia, organizado por el periódico Las Provincias, en el que ha señalado que si algo se ha aprendido en los últimos años es que "la política basada en alimentar quimeras, prometer el cielo y azotar el miedo más que una estafa a los ciudadanos es un atropello a la democracia y solo consigue polarizar, sembrar el radicalismo y enfrentar territorios".

No obstante, ha lamentado que "no todos" entiendan este extremo y, por ello, "no tienen "ningún reparo en utilizar cualquier tipo de mala arte para utilizar asuntos de Estado para intentar crecer o flotar políticamente", ha considerado.

"Cuando veo cómo se usa la crisis en Venezuela para atacar al Gobierno creo que se equivocan y evidencian que lo de menos es Venezuela y la obsesión sigue siendo el gobierno", ha indicado para señalar que "se equivocan porque se sitúan fuera de Europa y de la capacidad de liderar la posición española" sobre este tema en las instituciones europeas.

Asimismo, ha lamentado que haya "dirigentes de partidos comportándose como auténticos trolls". "¿Qué necesidad hay de llamar a uno impresentable?, ¿qué necesidad de usar descalificaciones?, ¿eso nos ayuda?, ¿favorece el entendimiento??", se ha preguntado para incidir en que "insultar al presidente del gobierno llamándolo traidor de España no es una banalidad".

En este sentido, ha subrayado que "la principal obligación de un presidente del Gobierno es servir a España y lo peor es traicionar" y, por tanto, con esta cuestión "no se puede banalizar"