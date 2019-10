Ábalos considera que se dan elementos para "pasar página" en Cataluña de un desafío fracasado

Llama "iluminado" a Torra: "Está pensando en cómo va a pasar a la historia"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha pedido este miércoles extraer lecturas positivas, tras la sentencia a los líderes del procés, asegurando que "se dan elementos para pasar página".

"Se dan elementos para pasar página, creo que se dan. Deberíamos todos centrarnos en eso, en cómo pasar la página de este desafío fracasado", ha añadido sobre el independentismo en su intervención en 'El Ágora' de 'El Economista'.

Al tiempo, ha tachado este miércoles al president de la Generalitat, Quim Torra, de "iluminado", asegurando que ahora está pensando en "su misión" y en "cómo va a pasar a la historia".

"No está pensando en el bien de la sociedad catalana, es lo que le pasa a mucho iluminado. Antepone su convicción profunda al interés general", ha asegurado el ministro socialista.

"NO HAY HOJA DE RUTA" EN CATALUÑA

Según Ábalos, el president de la Generalitat "no ejerce adecuadamente su función". El dirigente socialista ha señalado que el 'procés' se ha demostrado fracasado y ahora solo puede producir "frustración, rencor y resentimiento".

Así, entiende que los últimos movimientos de los partidos independentistas son un intento para "salir del fracaso". "No hay hoja de ruta. No hay liderazgo, ni con quien interlocutar", ha censurado Ábalos.

Ha explicado que cuando se está en el Gobierno se tiene que realizar la acción política pensando en todos, también los que no te votaron. A su juicio, eso no se hace en Cataluña, donde el independentismo hablan de "un solo pueblo". Por ello, ha advertido de concepciones "autoritarias" cuando se habla de "la gente" ya que se apodera de toda la sociedad.

"No son visiones democráticas. El único que gobierna es el que impone su fuerza, no su razón. No nos den lecciones los que pueden coexistir con la violencia o dicen que es un término filosófico", ha espetado Ábalos.