Ábalos: Casado "mintió" cuando dijo que no realizó gestiones con Bárcenas

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha indicado este martes que el líder del PP, Pablo Casado "mintió" cuando dijo que "no había hecho ninguna gestión ni estaba al tanto" de los presuntos cobros y sobresueldos dentro del PP relacionados con el extesorero Luis Bárcenas.

Ábalos ha hecho estas declaraciones hoy en el Puerto de Sagunto tras ser preguntado por las declaraciones del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en las que negó ayer haber negociado con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, pero admitió haber puesto en contacto a un empresario con el abogado del PP, Jesús Santos.

El ministro ha indicado que ayer él mismo ya lanzó algunas preguntas en torno a "si había habido algunas conversaciones con el señor Bárcenas" y pidió "detalles", al tiempo que calificó los hechos de "tejemanejes".

Según Ábalos, esa respuesta pronta la dio el presidente del PP, Pablo Casado, quien dijo que no había habido "ningún contacto, ninguna gestión" con "este delincuente" y que él "no tenía responsabilidad, ni el 86, ni en el 96, ni en 2016".

José Luis Ábalos ha indicado que "con esta filtración lo que vemos es que fue en 2017-2019, y el señor Casado es secretario general desde 2018-2019, lo cual quiere decir que sobre cobros y sobresueldos y sobre el origen de ese dinero, sí que de alguna forma gestionó esa negociación".

Ha afirmado que Casado "no dijo la verdad" cuando manifestó que "no había hecho ninguna gestión ni estaba al tanto, como cuando dijo que todo eso había ocurrido en un PP que ya no es el de ahora y que él no había intervenido".

El ministro ha agregado que "no solamente quedan pendientes las explicaciones que ayer le pedíamos a Casado, sino que también tiene que decir por qué ayer mintió por la mañana y a la noche fue desmentido por esas informaciones".

Por otra parte, Ábalos se ha referido al "papel" del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, del que ha dicho que "resulta llamativo que, aunque fuera simplemente como mediador, un magistrado en activo -en ese momento en la Audiencia Nacional- se preste a eso".

El ministro considera que este tipo de gestiones "no debe hacerlas un magistrado" y ha recordado que Enrique López "ya fue apartado y recusado de la causa que tenía que ver con los papeles de Bárcenas".

"Uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiera actuado en esa causa. Y su nombre queda ahora en muy mala situación porque no parece que estuviera al servicio de la justicia", ha concluido Ábalos.