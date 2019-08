Ábalos califica de "chiste del día" la alternativa del PP para la investidura

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha manifestado que, si no se estuviera hablando del Gobierno de España, la propuesta del PP de dejar paso a un candidato alternativo de consenso parecería "un chiste, el chiste del día".

Ábalos se ha pronunciado así al ser preguntado en Valencia, tras la reunión que ha mantenido junto al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Compromís sobre la propuesta que ha hecho el PP de que Pedro Sánchez deje paso a un candidato alternativo, bien del PSOE o proveniente de una alianza de los propios "populares" con Ciudadanos.

Ha recordado al PP que ha obtenido 66 diputados, una "realidad dramática", que tiene que asumir, le ha acusado de "eludir su responsabilidad" de liderar la oposición y ha afirmado que, cuando no se es "capaz de ejercer la responsabilidad", se "entra en el terreno de la excusa y de la fantasía".

"Es lo primero que tiene que asumir, esa dramática realidad de tener 66 diputados, pues al que ha tenido 123 le dice que no puede gobernar", ha ironizado Ábalos, que ha pedido al PP que si tiene alternativa de gobierno, que la presente, pero, si no, que deje que haya gobierno porque el bloqueo "no es una alternativa, es una opción, y nos parece mal, pero no es una alternativa".

Ábalos ha instado a las formaciones políticas a encajar el resultado electoral, porque "no todo el mundo lo ha hecho" y no quieren asumir las consecuencias de ese resultado y comienzan a abordar "terrenos de fantasía" que "ponen en cuestión" la gobernabilidad.