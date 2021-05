Ábalos asume mal resultado del PSOE pero avisa que no representa a España

El secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asumido el mal resultado del PSOE en las elecciones madrileñas, que ha caído 13 escaños, pero ha advertido de que estas elecciones "no representan al conjunto de España".

Ábalos ha comparecido en la sede de Ferraz minutos después de conocerse que el PP ha ganado por amplia mayoría las elecciones a la Asamblea de Madrid al sumar 65 escaños y que el PSOE ha sido superado en número de votos por Más Madrid, aunque ambos han empatado con 24 años.

"No son unos buenos resultados para el PSOE y no quiero poner paños calientes, no hemos sabido atraer al electorado y desde ahora mismo empezamos a trabajar para conseguir la confianza de las mayorías", ha dicho el ministro de Transportes.

Ábalos, que ha felicitado a Díaz Ayuso tras hacerse con la victoria, ha criticado -no obstante- que solo haya convocado estos comicios para "liquidar a su socio de Gobierno (Ciudadanos) y hacerle desaparecer de la representación política".

"Y lo ha conseguido", ha puntualizado tras incidir en que estas elecciones eran "innecesarias porque Díaz Ayuso era presidenta y tras estas elecciones seguirá siendo presidenta durante dos años".

Ha criticado que el PP haya decidido "abrazar a la ultraderecha" y "hasta mimetizarse" con ella y ha afirmado que los socialistas madrileños tienen a partir de ahora dos años para ejercer un liderazgo con responsabilidad y para trabajar "incansablemente" con el fin de conseguir unos servicios públicos de calidad.

"Y para impedir que el PP siga utilizando a la Comunidad de Madrid como ariete para el Gobierno de la nación, dos años para construir la alternativa progresista que Madrid necesita", ha puntualizado.