Ábalos apela a la "responsabilidad y participación" para aprobar los Presupuestos y se muestra "racionalmente optimista"

El ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha apelado este viernes a la "responsabilidad y participación" para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "Agradezco a todos aquellos que muestren esa disposición positiva a hablar de contenidos, de presupuesto y de salvar el país, por eso soy racionalmente optimista", ha dicho.

Ábalos ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación durante su visita a Castelló para firmar un protocolo de actuación para el desarrollo de la Agenda Urbana Española entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda y el Ayuntamiento.

Preguntado si tiene miedo a que los presupuestos no salgan adelante, el ministro ha dicho que "lo que hay, en todo caso, es la prudencia lógica de una cuestión tan importante para España", y se ha preguntado si los presupuestos de 2018 son una alternativa y si la España de 2018 tiene algo que ver con la España de 2021.

"Todo el mundo reconocemos que tenemos que tener unos presupuestos que afronten, entre otras cuestiones, las debilidades que hemos observado a la hora de encarar la pandemia, como todo el sistema social y sanitario, y por otro lado los daños que ha causado la pandemia, que han sido muy importantes dado el parón que hubo que hacer para poder confinar a la población y salvar vidas", ha apuntado.

Según ha señalado, "esto ha tenido un coste económico importante y para algunos sectores fundamental", por tanto, "no acabo de entender que no seamos capaces de ofrecer una respuesta de recursos al país, que nos dote de fortalezas para afrontar situaciones como las que todavía vivimos, nos dote de motores y palancas para la reconstrucción y nos dé un marco de protección social de aquellas personas que están en peor situación, y muy especialmente después de esta crisis".

Ábalos ha recordado que, "en este contexto tan difícil", se ha aprovechado para aprobar el Ingreso Mínimo Vital, "y aunque la implantación cuesta y habrá que mejorar, no deja de ser una conquista y un objetivo que también debe incorporar los Presupuestos", así como la protección laboral, y ha recordado que "son 4.000 millones los que el Gobierno invierte el ERTEs.

"PERCHA PARA COLGAR ESOS FONDOS"

Además, ha subrayado que con el fondo de reconstrucción de 140.000 millones -72.000 millones en transferencias- es necesaria "una percha donde colgar esos fondos".

"La responsabilidad del momento y la importancia de los recursos que vienen dados por Europa y que ha costado conseguirlos me hace pensar por necesidad que hay que ser optimistas en sacar el presupuesto, pues no puedo entender otra reacción", ha añadido.

El ministro de Transportes ha indicado que puede admitir, "pero ya por costumbre", la posición "obstruccionista" de algunos, "que solamente piensan en su propio interés, en su sectarismo y en la eliminación del adversario, pero desde luego no están pensando en el país".

"Cualquier persona que piense en el país sabe que necesitamos unos presupuestos consensuados, discutidos o lo que se quiera, pero una voluntad de entrar a discutir contenidos", ha resaltado Ábalos, quien ha añadido que cuando no hay contenidos y se antepone una decisión, no se está hablando de presupuestos, "sino de derribar un gobierno, y algunos piensan que esto es posible, y la verdad es que es muy decepcionante para ellos porque no tienen alternativa ni para ganar elecciones".