Ábalos afirma que en el PSOE todo el mundo tiene libertad para discrepar, aunque se sienten "unidos"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que en su partido tienen "libertad" para "discrepar" y "cada uno puede tener una opinión", pero que están "muy unidos respecto a quién es nuestro adversario y cuáles son los obstáculos" que les ponen, en este caso desde la derecha, que solo se preocupa de buscar "una opinión inconveniente" en las filas socialistas.

En este sentido y durante su intervención en la inauguración de la sede de la Agrupación Socialista del Distrito Norte-Sierra del PSOE en la capital cordobesa, Ábalos ha dicho que a los partidos de la derecha "les molesta, pero también les sorprende encontrar tanta unidad en el partido".

Ello ha llevado a Ábalos a pedir a sus compañeros que no caigan "en ninguna tentación" que les haga "ser débiles frente al adversario", pues en el PSOE ya habrá "los momentos para el debate", en referencia a las próximas citas congresuales en el partido, siempre con el objetivo de "conseguir el poder para ponerlo en manos de la ciudadanía", pero eso se hará cuando los propios socialistas crean "conveniente y en el momento que toque, y no es éste", porque ahora "es el momento de construir socialismo en la calle".

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE ha lamentado que no se le pregunte por la subida "del salario mínimo o de las pensiones, ni por ningún problema de la gente, pero sí el compañero ha dicho esto o aquello, o si fulano tiene que seguir o no seguir" o que si el propio Ábalos se reúne "con uno de Venezuela o no", pero los socialistas no van a entrar en ese juego, porque les quieren "despistar de la verdadera labor", la de gobernar, y por eso permanecerán "tranquilos, serenos y centrados" en su tarea.

Ábalos, a quien precedieron con intervenciones en el acto inaugural el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo; el secretario general del PSOE-A de Córdoba, Antonio Ruiz; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio; y el secretario general de la Agrupación del Distrito Norte-Sierra, José Antonio Romero, ha explicado que esa misma finalidad, la de despistar a los socialistas de su objetivo, es la que está detrás de la polémica por el 'pin parental'.

De hecho, como en la derecha "no quieren" que los socialistas suban "el salario mínimo y las pensiones", ni que empiecen a "ejercer la justicia social que este país merece", pues "se van a inventar cualquier tontería, como la del pin este", promovido por Vox y respaldado por PP y Cs en algunos territorios, cuando resulta que no es un problema real

En este sentido y sobre que Twitter haya cerrado la cuenta oficial de Vox después de que el partido de Santiago Abascal acusase al Gobierno de promover la pederastia en los centros educativos y que ello justificaría el citado 'pin parental', Ábalos ha dicho que tal medida de red social le parece "muy bien", porque "han estado injuriando y calumniando" al PSOE, y "el respeto es básico para todos" y hay que "promover la convivencia".

Ello ha llevado al número dos del PSOE a decir que lo siente "mucho por Ciudadanos", que es "un partido liberal", según se definen, pero que va "a remolque de la ultraderecha", preguntándose Ábalos "qué recuerdo van a dejar", y añadiendo, respecto al PP, que "es una pena" que también vaya "a remolque de la ultraderecha, porque ha gobernado el país", y "hace falta que se implique en la gobernabilidad de España" pero "lo único que hace es darle propaganda a la ultraderecha", que solo se "inventa problemas y que se hable de lo que ellos quieren".

CORNEJO

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha recordado como recientemente sedes de su partido han sufrido "actos vandálicos", promovidos por "una ultraderecha" que le recuerda "a la CEDA, esa unión de derechas conservadora, que financió al levantamiento", y ahora "hay partidos que comparten agresiones a sedes, que no quieren que seamos libres", que "utilizan el pin y la libertad de los padres", cuando lo que buscan es "llevarnos a la confrontación de otras épocas" ya superadas.

Por eso, según ha señalado, los socialistas se tienen que movilizar y apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo desde Andalucía, donde los socialistas gobiernan en 460 ayuntamientos y en seis diputaciones, según ha recordado, lo que evidencia que "el PSOE sigue siendo el primer partido de Andalucía" y que, si se ponen "a trabajar codo con codo", volverán a gobernar en Andalucía, y por ello no consentirán "que la derecha y la prensa de la derecha ataquen como están atacando al PSOE-A y a su secretaria general", Susana Díaz.

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, por su lado, ha destacado que el Gobierno de la Nación que preside Pedro Sánchez está "comprometido con Córdoba", en cuanto a "reivindicaciones históricas", como la conversión en autovía de la N-432 o el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, "para darle solución lo más pronto posible" y, por eso, según ha subrayado, "para Córdoba es una garantía tener un gobierno socialista" en España.