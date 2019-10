Ábalos advierte al PP de que "el primer pacto de Estado es hacer caso de lo que las urnas manifiestan"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha advertido al Partido Popular este miércoles que, "ahora que va de moderado", el primer pacto de Estado "es hacer caso de lo que las urnas manifiestan y dejar formar gobierno".

Durante un acto de campaña en Cuenca, ha alertado asimismo a los 'populares' "de lo que supone que tu permanencia en un gobierno dependa de la ultraderecha", en referencia a Vox, puesto que al final "imponen sus ideas".

Con respecto al hecho de tener que pasar de nuevo por un proceso electoral, Ábalos ha señalado que "estar haciendo campaña es recabar la confianza de la gente" y volver a repetirlo "es dar la cara respecto de lo que uno hizo cuando la gente depositó en uno la confianza", por lo que no le importa nada hacerlo.

En este sentido, el titular de Fomento en funciones ha puesto en valor el proyecto del PSOE, pues "no hay ningún proyecto de progreso que pueda encajar, que se pueda consolidar, si no es sobre los fundamentos de la estabilidad". "No podemos dar confianza si no damos seguridad", ha añadido.

Al mismo tiempo, se ha comprometido a trabajar en mejorar las conexiones y precios del AVE en Cuenca, también a Valencia, y, en este sentido, ha subrayado que ya le gustaría a él tener que volver a la ciudad castellanomanchega a dar cuenta de ese compromiso.

Ábalos ha puesto en valor el bono puesto en marcha para viajeros recurrentes entre Madrid y Cuenca, "que ha permitido un ahorro de aproximadamente el 60% a las personas que lo usan y ya se han beneficiado más de 5.000 personas". "Me apunto el de Cuenca-Valencia para tanta gente de Cuenca que hay en Valencia", ha apostillado.

En su intervención, ha indicado también con respecto a la capital que se está redactando la mejora del paso inferior en la calle Antonio Maura y que se está estudiando la liberación de los terrenos de ADIF de la estación. "Yo me voy a implicar personalmente en eso", se ha comprometido.