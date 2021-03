Ábalos acusa al PP de desvergüenza por reivindicar el transfuguismo

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha acusado al PP de "ridículo" y desvergüenza por preguntar en el Congreso sobre la moción de censura de Cs y PSOE en la Región de Murcia, pues considera que los populares reivindican la "corrupción política" y el "transfuguismo".

La sesión de control al Gobierno ha dado paso a una pugna por las elecciones en Madrid y también por la moción de censura en Murcia, que se debate este miércoles, pero que podría no prosperar después de que el PP haya atraído para sí a tres diputados de Cs entre acusaciones de "transfuguismo".

El también secretario de Organización del PSOE ha contestado a una pregunta del diputado del PP Juan Luis Pedreño, quien ha acusado al PSOE y al Gobierno de jugar al "Monopoly político" por la moción de censura y ha augurado que será un "fracaso político".

Ha explicado el ministro que pensaba que el PP retiraría la pregunta después de "comprar a los tránsfugas" y ha considerado una "vergüenza" que reivindiquen la "corrupción política".

"La iniciativa es de Ciudadanos, mal que les pese sus socios porque no les aguantan", ha agregado acerca de la moción de censura en Murcia.

En su contra ha cargado el diputado popular, que ha señalado que Ábalos "estaba y está en el ajo de la vergonzosa trama de la moción de censura" y ha defendido que la "única forma de llegar a Murcia no era en AVE sino a través de una moción de censura".

Considera el PP que al PSOE y al Gobierno no le importa la Región de Murcia y que amenazan a los murcianos con dejarles "sin AVE" si la moción de censura no prospera, pues, a su juicio, si la alta velocidad no ha llegado es porque al Gobierno no le da la gana porque no gobiernan los socialistas.

El titular de Transportes ha negado las acusaciones de "sectarismo", ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incrementado la inversión en la Región de Murcia y ha recordado que hace una semana los murcianos celebraron la inauguración del túnel del soterramiento; "los mismos a los que ustedes apaleaban", ha apostillado.