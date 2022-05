827 personas y 171 vehículos salen de Ceuta a Marruecos durante la madrugada

Un total de 827 personas así como 171 vehículos han salido desde Ceuta en dirección a Marruecos durante las primeras horas de la reapertura del paso fronterizo del Tarajal, después de haber permanecido más de dos años cerrado por la pandemia.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, desde que a las 00,01 horas de esta noche se produjo la reapertura de las puertas el movimiento en ambos sentidos ha sido continuo, aunque sin aglomeraciones.

En el sentido Ceuta-Marruecos se han contabilizado 827 personas y 171 vehículos mientras que desde Marruecos han entrado en la ciudad 318 personas y 134 vehículos.

Muchas de estas personas eran ceutíes con vínculos familiares en el vecino país así como también de ciudadanos nacidos en Ceuta que estaban en Marruecos por no haber podido cruzar la aduana en este tiempo.

EFE también pudo comprobar que anoche se produjeron al menos tres rechazos de personas que no pudieron entrar en Marruecos, una de ellas por no tener la ITV de la motocicleta con la que iba a cruzar la frontera, otra por no haberse realizado la prueba PCR y la tercera por no tener las tres dosis de las vacunas contra la covid-19. EFE

