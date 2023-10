El 73,3% de personas residentes en Navarra ha realizado algún viaje en los últimos doce meses

El porcentaje de personas residentes en Navarra que han realizadoalgún viaje vacacional en los últimos 12 meses aumenta 6,6 por ciento respecto a 2022 (73,3% frente al 66,7% anterior), mientras que, en 2019, año prepandemia, esta proporción se situaba en el 76%.

Respecto al año pasado, en 2023 aumenta un 5,5 por ciento el número de personas que viajan por vacaciones al menos una vez al año, y disminuye en 2,5 puntos el de personas que no lo hacen nunca, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Los motivos por los que el 26,7% de la población navarra no ha ido de vacaciones en los últimos 12 meses y su peso relativo se pueden apreciar en el siguiente gráfico. A destacar respecto a2022,

En cuanto a los motivos por los que el 26,7% de personas no ha ido de vacaciones, descienden quienes no lo han hecho por cuestiones de trabajo y aumentan las que no lo han hecho por motivos económicos o por salud.

La elección de con quién viajar mantiene los patrones de años anteriores. Se viaja principalmente, por este orden, con la familia, la pareja y los amigos.

La duración más habitual de las vacaciones es de 8 a 15 días, en el 47,7% de las ocasiones, seguida de hasta una semana, el 39,2% y de más de 15 días, el 13,2%. Por otra parte, la estimación de la duración media de estancia es de 11,2 días frente a 10,9 del año anterior.

Se mantiene como preferida, aunque disminuye 7,3 puntos, la opción de costa española. Destaca el incremento de personas que eligen viajes al extranjero, principalmente a Europa, con respecto al año anterior.

Los motivos por los que se elige un destino u otro han variado respecto a 2022; aumenta el porcentaje de personas que han elegido el destino por conocer otra cultura, visitar a familiares, el clima y ser más barato. En sentido contrario, disminuye la elección del destino por estar de moda, la tranquilidad, el paisaje y disponer de alojamiento.

En 2023 se ha incrementado el uso de apartamento o casa de alquiler, campings y vivienda familiar, mientras que desciende el uso del hotel, que sigue siendo el tipo de hospedaje más utilizado.

El medio de transporte elegido preferentemente sigue siendo el coche propio, aunque baja el porcentaje de utilización. Por el contrario, la intensidad de utilización del avión se ha incrementado en 1,3 puntos porcentuales.

Respecto a 2022, ha aumentado la proporción de personas que ha realizado algún tipo de reserva para su viaje (77,2% frente a 76,9% del año anterior). Las personas que han realizado algún tipo de reserva (total o parcial), lo han hecho mayoritariamente por Internet. Ha disminuido la proporción de personas que lo han hecho por agencia de viajes.

El gasto medio por persona durante las vacaciones, incluyendo estancia y desplazamientos, fue de 642 euros en 2023. Solamente un 1,1% de quienes han salido de vacaciones han solicitado algún crédito para pagarlas, y el 95% ha pagado el importe total sin aplazamientos (frente al 98,3% de 2022).

Según Nastat, disminuye respecto a 2022 la percepción de que el esfuerzo económico ha sido normal o nada, aumentando la percepción de que haya sido poco/muy poco o bastante.