El 53,3 por ciento de españoles ve justo el encarcelamiento de los presos soberanistas, según el CEO

El 53,3 por ciento del conjunto de los españoles considera justo el encarcelamiento de los presos soberanistas, frente al 33,9 por ciento lo considera injusto, mientras que en el caso de los ciudadanos de Cataluña comparten esta opinión el 75,2%, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

Así lo refleja la encuesta 'Percepción sobre el debate territorial en España', elaborada entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre con una muestra de 3.600 personas, un margen de error de 1,68, y se trata de la primera que hace el CEO a ciudadanos del resto de España y fue encargada por la Consejería de Presidencia de la Generalitat, que ha presentado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

A la pregunta sobre si consideran justo el encarcelamiento de los dirigentes independentistas en prisión, el 53,3% del conjunto de los españoles responde que 'sí', el 33,9% que 'no', el 8,7% no lo sabe y el 4,1% no contesta, mientras que entre los catalanes estas respuestas son muy diferentes: el 16,4% ve justa la prisión, el 75,2% injusta, el 5,6 no lo sabe y el 2,8 no contesta.