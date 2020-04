El 53,3% de los trabajadores barceloneses creen que la crisis afectará a su empleo

El 9,6% de los encuestados cree haber tenido síntomas de coronavirus

El 53,3% de las personas laboralmente activas de Barcelona piensan que la crisis por el Covid-19 les afectará negativamente en su empleo, según una encuesta del Ayuntamiento hecha pública este lunes, y que se llevó a cabo entre el 6 y el 16 de abril.

En una rueda de prensa telemática, el concejal de Presidencia, Jordi Martí, ha dicho que esta crisis está afectando a los ingresos de las familias de la ciudad, creando incertidumbre: "Nos tocará salvar familias, empresas y empleos de forma totalmente prioritaria".

Entre los ocupados, el 31,8% declara trabajar en servicios esenciales, y casi la mitad de los entrevistados son asalariados y, de estos, un 5,3% dice que ha sido despedido; un 26,6% ha sufrido un ERTE y un 68% afirma que no ha sufrido ninguna modificación de su situación laboral.

Hay un 18,9% de personas que no ha perdido su empleo pero a los que les es imposible trabajar en estos momentos, mientras que el 75% de la gente que trabaja lo hace desde casa, el 18,6% va presencialmente y el resto combina ambas opciones.

SALUD Y CONFINAMIENTO

El 9,6% de los encuestados afirma que ha tenido síntomas de coronavirus (resultado autopercibido), aunque solo el 11,1% de ellos ha sido sometido a una prueba de detección, menos de un 40% ha acudido a un centro sanitario, y el 6,1% ha sido ingresado en un hospital.

La tasa de persona que dicen haber tenido síntomas relacionados con el Covd-19 es más alta entre los adultos que tienen entre 35 y 55 años, y baja entre los más jóvenes y también entre los mayores.

Sobre el confinamiento, un 14% están solos, una cifra que aumenta entre las personas mayores: tres de cada diez personas mayores de 65 años están confinadas solas, y, en relación a la experiencia, el 44,2% de los entrevistados la consideran dura o muy dura y el 55,3%.

La mayoría de los encuestados afirma disponer de conexión a Internet, mantienen buenas relaciones con los vecinos y están en contacto regular con familiares y amigos con los que no están confinados, y el 70% asegura hacer ejercicio físico en cada.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El sondeo cuantifica también el porcentaje de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea porque necesitan ayuda externa en su vida cotidiana y no la pueden tener, o porque no disponen de productos de primera necesidad.

Según el consistorio, cerca de un 1% de la población de la ciudad se encontraría en esta situación: un 2% no tiene productos de limpieza y medicamentos; el 11% no dispone de la ayuda externa que necesita, y un 0,6% no tiene acceso a productos de alimentación.

Además del cuidado de personas enfermas, la economía es el tema que más preocupa a los barceloneses (32,4%), seguido de los temas de salud, que acumula más del 25%, si se suma la necesidad de mejorar la sanidad, de prevenir y de curar la enfermedad.

Para la encuesta, elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), se han realizado 900 entrevistas telefónicas semanales (150 al día) a mayores de 16 años, en un estudio con un margen de error de +-3,3.