500 personalidades firman un manifiesto "en defensa de la Nación constitucional'

500 personalidades han firmado un manifiesto 'En defensa de la Nación constitucional y la igualdad de todos los españoles' cuando se cumplen 40 años de la publicación del 'Manifiesto de los 2.300', un texto que avisaba de la tendencia totalitaria del Gobierno de Jordi Pujol y criticaba el arrinconamiento del español en el espacio público.

El nuevo texto es una llamada a la defensa del orden constitucional "sin miedo, ni resignación, ni pesimismo" y señala que "cuatro décadas después, aquel manifiesto sigue vigente (...) por haberse cumplido su vaticinio sobre el empeoramiento de la convivencia y las graves consecuencias que la política iniciada por la Generalidad iba a producir en la sociedad catalana y el conjunto de España".

Y avisa de que "hemos entrado en un periodo decisivo de crisis nacional de la que no podremos salir si no nos paramos ante el abismo, si no nos atrevemos a mirar al fondo de ese precipicio con valentía, si no encaramos el reto independentista como lo que es: un proyecto que solo podrá acabar o con el desmoronamiento del Estado de Derecho, o con la derrota del separatismo y el afianzamiento de una España democrática y más igualitaria.

Asimismo, asumen "un compromiso público y político en la defensa del orden democrático de la Constitución". Y piden a todos, "trabajadores, profesionales, intelectuales, responsables y militantes de los partidos, miembros del poder judicial, representantes del poder económico y financiero, de los medios de comunicación y a todos cuantos tienen algún poder, influencia y responsabilidad social, que dejen de lado sus cálculos y sus intereses, sus engaños y equidistancias, para encarar unidos y con valentía la gravedad del actual momento histórico".

De los 500 firmantes de este manifiesto, 8 ya pusieron su nombre en el 'Manifiesto de los 2.300': Armando de Miguel, Federico Jiménez Losantos, Santiago Trancón, José María Vizcay, José Sánchez Carralero, Benjamín Oltra, José María Fernández y Amelia Romero. A ellos se añaden Mario Vargas Llosa, Joaquín Leguina, Gabriel Albiac, Félix de Azúa, Camilo José Cela Conde, Fernando Savater, Rosa Diez, Xavier Pericay o Cayetana Álvarez de Toledo entre otros.