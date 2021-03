4M- Errejón cree que Iglesias "suma" y afea las críticas a García: "Los hombres no tienen que ser siempre protagonistas"

El líder nacional de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado convencido este miércoles de que la lista de Podemos encabezada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo "suma" y ha afeado las críticas a la líder regional de Más Madrid, Mónica García, defendiendo que "los hombres" no tienen por qué ser "siempre los protagonistas".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Errejón, uno de los fundadores de Podemos, ha explicado que recibió con "sorpresa, como todo el mundo" la "inesperada decisión del líder de la formación morada de concurrir a las elecciones madrileñas.

Con la llegada del líder de Unidas Podemos a la política madrileña, ha explicado Errejón, queda "claro" que la formación superará el 5 por ciento que garantiza tener representación en la Asamblea de Madrid. "Por tanto, ni uno solo de los votos que quieran votar por una candidatura alternativa al desastre de Ayuso se va a perder, así que en ese sentido yo creo que suma", ha explicado.

El diputado en el Congreso de Más País ha explicado que no ha hablado con Pablo Iglesias sobre esta decisión de liderar la lista de Podemos de cara al 4 de mayo porque es algo que le correspondía a la líder de Más Madrid, Mónica García.

"Los hombres no tenemos que ser siempre protagonistas. Le correspondía a Mónica", ha defendido Errejón, quien ha recalcado que la líder de la formación regionalista era la que debía comunicar la decisión de no aceptar la lista de unidad con Podemos.

"Más Madrid tomó una decisión y la expresó por boca de su portavoz y me ha sorprendido y me ha disgustado un poco que haya mucha gente que siga entendiendo que la política es una cosa de dos señores que se encierran en una habitación y toman una decisión", ha lamentado.

En cualquier caso, ha defendido para la Comunidad de Madrid un proyecto como el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) en Valencia, un gobierno "progresista, valencianista y con orientación verde que funciona bastante bien"

"Nosotros podemos hacer una cosa similar. Eso sí, no hay que perder ni un solo día. Lo fundamental es no nos enredemos mucho entre nosotros y que no perdamos ni un solo día y que todo el mundo sea capaz de saber que tenemos un solo objetivo", ha defendido.

La exalcaldesa de Madrid Manuel Carmena, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha compartido el análisis de quien fuera su compañero de formación, admitiendo que tras la sorpresa inicial del anuncio de Iglesias su presencia en el tablero electoral madrileño "es positivo" si el objetivo es "no desperdiciar votos".

En cualquier caso, ha planteado el debate y reflexión sobre "la constante transmutación de la prepotencia electoral sobre la gestión" y se ha preguntado qué le pasa a una organización como Podemos si tiene que recurrir a la presencia de Pablo Iglesias para garantizarse la representación en la cámara madrileña.