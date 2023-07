El 44,5% de los barceloneses creía que tenía que ser alcalde Trias tras el 28M, según el barómetro

Suspenden a Colau y Collboni y aprueban a Trias y Maragall por la mínima

El 44,5% de los barceloneses creía que tenía que ser alcalde el candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias, tras las elecciones municipales del 28 de mayo, según el barómetro realizado por el Ayuntamiento entre el 30 de mayo y el 8 de junio con 808 entrevistas telefónicas a residentes de la ciudad y con derecho a voto.

Según los datos anunciados este lunes por la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Datos, Marius Boada, el 18,3% de los barceloneses creía que era el candidato del PSC y actual alcalde, Jaume Collboni, quien tenía que gobernar la ciudad, y el 12,7% consideraban que tenía que ser primera edil la candidata de BComú y exalcaldesa, Ada Colau.

Respecto el resto de líderes municipales, el 2,1% creían que tenía que serlo el candidato de ERC, Ernest Maragall; el 0,5% el del PP, Daniel Sirera; y el 0,3% el de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido, aunque el 21,2% respondió que no sabía o no quiso responder la pregunta.

FORMACIÓN DE GOBIERNO

Preguntados por qué partido o coalición de partidos considera que debería formar el gobierno municipal, el 14,7% de los encuestados prefería un gobierno en solitario de Trias, el 13,4% un tripartito de izquierdas entre PSC, BComú y ERC, y el 9,1% uno de Trias con el PSC, aunque el 25,5% no saben en qué sentido pronunciarse.

Sobre esta cuestión, Bonet ha valorado que en el momento en que se hizo la encuesta tras las elecciones no "fue visible la posibilidad de hacer un pacto de izquierdas", por lo que la ciudadanía veía únicamente la opción de que Trias fuera alcalde.

VALORACIÓN DE LÍDERES

Respecto la valoración que los barceloneses hacen de los líderes municipales, suspenden a Collboni (4,6) y a Colau (4,5) y únicamente aprueban Trias (con un 5,3) y Maragall (con un 5,1); Sirera obtiene un 2,9 y De Oro-Pulido un 1,4.

Además, el 20,7% dice no conocer quién es Collboni; el 77,4% no sabe quién es De Oro-Pulido; en el caso de Trias no lo conoce el 7,3% y en el de Maragall el 12,3%, mientras que solo el 1% dice no conocer a Colau.

PROYECTO E IDEOLOGÍA

El proyecto de ciudad (40,8%) y la ideología de partido (37,8%) son los motivos fundamentales argumentados para decidir el voto, y el candidato fue el motivo de peso solo para el 16% de las personas entrevistadas.

Con todo, el 45% de los barceloneses encuestados se muestran muy satisfechos de los resultados electorales y el 41% insatisfechos.