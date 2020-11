32.000 personas piden a Ayuso nuevos contratos para el futuro hospital de pandemias

Casi 32.000 personas han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el personal sanitario que se incorpore al futuro hospital de Emergencias Isabel Zendal sea de nueva contratación.

Las demandas responden a un llamamiento realizado por el Sindicato de Técnicos de Enfermería, que se canalizan a través de la plataforma Change.org.

En estos momentos está en marcha el proceso de contratación de personal para el nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, y la Comunidad de Madrid estudia que venga refuerzo de profesionales desde otros hospitales.

El sindicato defiende que “desde hace tiempo los hospitales de Madrid están insuficientemente dotados de profesionales, y éstos, que habitualmente están sobrecargados de trabajo, lo están ahora aún más a causa de la pandemia. Esa situación repercute negativamente en la atención al paciente y también en la salud del profesional".

Por eso dice no entender que "la promesa del nuevo hospital se desinfle restando a personal de otros hospitales, agravando esa situación y perjudicando aún más a trabajadores y pacientes”.

A su juicio, no se entiende que se haya hecho una gran inversión en la construcción del centro, que está previsto se inaugure en unas tres semanas, y "no se haya pensado en cómo llenarlo de profesionales, con la falta que hacen. Esas más de 1.000 camas de hospitalización y 48 camas para pacientes UCI y críticos no se cuidan solas”.

En días pasados, organizaciones sindicales como Amyts, UGT y CSIF han mostrado su rechazo al traslado de personal de otros centros para cubrir las necesidades del nuevo hospital de emergencias.