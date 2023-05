29M-M.-Muñoz lamenta que haya "pesado más el ruido nacional" y ha anunciado un "tiempo de reflexión"

El alcalde en funciones y candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado que en el resultado de las elecciones municipales de este pasado domingo 28 de mayo haya "pesado más el ruido nacional" y ha anunciado que, a partir de este lunes, se abre "un tiempo de reflexión para analizar el comportamiento de cada uno de los distritos de una manera más detallada".

En declaraciones a los medios en la sede del PSOE andaluz, en la sevillana calle de San Vicente, arropado por el secretario regional y provincial, Juan Espadas y Javier Fernández, respectivamente, Muñoz ha felicitado públicamente a José Luis Sanz por el resultado obtenido, con catorce concejales frente a los doce de los socialistas.

Muñoz ha remarcado que se siente "tremendamente orgulloso" de lo realizado en los ocho años que el PSOE ha estado al frente de la Alcaldía. "Me siento tremendamente orgulloso de los logros, de los objetivos, de los proyectos que están lanzados, algunos culminados, otros no, como consecuencia de la dichosa pandemia. Pero me siento muy, muy orgulloso. Seguramente siempre se puede hacer mucho más, pero sin lugar a dudas yo creo que tenemos un balance del que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos".

A pesar del trabajo desarrollado "y de los objetivos que hemos conseguido", el candidato socialista ha reconocido que "ha podido más el ruido de la política nacional". Pese al eslogan 'Sevilla y sólo Sevilla', "con un intento por nuestra parte de centrar el debate sobre los problemas y los proyectos de futuro, han podido más temas que han estado presentes durante la campaña".

Ha agradecido, por último, a los secretarios de las agrupaciones y a la militancia socialista su tarea en la campaña electoral. "Me he sentido muy arropado. Me habéis dado toda la gasolina que todas las mañanas necesitaba para ponerme en marcha e intentar convencer a los ciudadanos". "No ha podido ser", ha lamentado.