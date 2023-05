28M.-Sanz reprocha a Muñoz los condenados por ETA en las listas de Bildu por los pactos del PSOE con el partido

"Los sevillanos no entenderán que el PSOE de Muñoz se haya entregado a los herederos de ETA", dice rememorando el atentado de 1998

En un contexto en el que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha alertado de que las listas de EH Bildu en el País Vasco y Navarra a las elecciones del 28 de mayo incluyen a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA, siete de ellos por "asesinato"; el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado al alcalde hispalense y candidato socialista a revalidar el puesto, Antonio Muñoz, que reproche al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sus acuerdos en el congreso con la citada formación independentista de Euskadi.

A tal efecto, ha recordado el asesinato del concejal del PP sevillano Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa la procuradora Ascensión García el 30 de enero de 1998 a manos de la banda terrorista ETA, disuelta hace cinco años.

Con motivo del acto de campaña previsto este sábado por el PSOE en Sevilla con la participación de Pedro Sánchez y Antonio Muñoz, Sanz ha manifestado que "el alcalde socialista de la ciudad, donde vivieron Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García tiene que aprovechar para preguntar a Pedro Sánchez, el presidente de su partido y su jefe, por esos siete asesinos que aparecen en la lista del partido que pacta con el PSOE, así como por los otros 37 condenados por terrorismo que también aparecen en las listas" de EH Bildu en el País Vasco y Navarra.

"Muñoz tiene una oportunidad única para hacerle esas preguntas al presidente del gobierno, pero seguramente será fiel a Pedro Sánchez y callará", ha destacado Sanz, agregando que "no todo vale para seguir en el poder". "No se puede blanquear a los asesinos, ni permitir que su brazo político que no condena el terrorismo marque la agenda del Gobierno e intente que sus ideas se impongan para dañar a nuestra democracia constitucional. Es un insulto y una ofensa a las víctimas y a todos los españoles", asevera.

"Muchos sevillanos no entenderán nunca que el PSOE de Muñoz se haya entregado a los herederos de ETA, que tanto daño hizo en nuestra tierra. Y mucho menos comprenderán que el alcalde socialista Muñoz calle y sea sumiso a su jefe Pedro Sánchez", ha reiterado Sanz. Ha indicado que "Muñoz antepone los intereses de su partido y de su jefe Sánchez a los de la ciudad y los sevillanos".

Así, ha asegurado que "Muñoz es el gran colaborador de Pedro Sánchez, avisando de que "debe dar explicaciones urgentes a los sevillanos, que nunca entenderán su apoyo a los herederos de ETA".